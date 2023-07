Prefeito Edvaldo e ministro Marcio Macedo anunciam recursos para Via Litorânea e avanço em financiamento do BRICS

O prefeito Edvaldo Nogueira e o ministro-chefe da Secretaria Geral da Presidência da República, Marcio Macedo, fizeram dois importantes anúncios para Aracaju, nesta sexta-feira, 21. O primeiro foi que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou documento que autoriza a Prefeitura a contratar operação de crédito, no valor de 84 milhões de dólares, junto ao Novo Banco do Desenvolvimento (NBD), para a execução do programa “Aracaju Cidade do Futuro”. O segundo, foi a liberação da primeira parte dos recursos – cerca de R$ 20 milhões – da emenda parlamentar para a construção da nova Via Litorânea do bairro Coroa do Meio. Na solenidade, Edvaldo e a superintendente de Redes da Caixa Econômica Federal, Sílvia Peloso, assinaram o contrato de repasse para que a gestão possa acessar a verba federal.

Para Edvaldo, os dois anúncios realizados nesta sexta “marcam o início de uma nova história para a capital sergipana”. “Este é um momento de grande celebração. Primeiro porque já foi autorizado pelo presidente Lula o empréstimo de R$ 500 milhões com Brics, com garantias do governo federal, para que possamos executar o maior projeto da história da cidade, algo que sonhei e lutei nos últimos quatro anos. A segunda grande notícia é que os recursos para a construção da nova via da Coroa do Meio estão garantidos e a primeira parcela já está liberada para que possamos iniciar a obra. Com a realização deste projeto, teremos uma das maiores orlas urbanizadas do país, serão 21km ininterruptos”, destacou o prefeito.

Quanto à assinatura do presidente da República, publicada no Diário Oficial da União, autorizando o financiamento com o NBD, no valor de 84 milhões de dólares (em torno de R$ 500 milhões), Edvaldo detalhou como se dará a execução do projeto para o qual os recursos serão destinados. O gestor ressaltou que o investimento será voltado para a infraestrutura na cidade, dando qualidade de vida para a população e solucionando alguns dos principais infortúnios da capital, no que diz respeito à urbanização.

“Dos R$ 500 milhões do empréstimo, 300 milhões de reais serão destinados para a Zona de Expansão. Construiremos uma avenida de 7 km, com ciclovia, três faixas e esta avenida estará sob um canal que será interligado com o sistema de drenagem. Será a solução definitiva para os problemas daquela região que se transformará em um novo polo de desenvolvimento econômico de Aracaju. O pacote de obras também inclui a dragagem do Rio Poxim, a recuperação de mais três corredores de transporte da cidade, além de mais obras de infraestrutura em diversas comunidades. Começaremos agora, mas deixaremos muitos recursos para o futuro de Aracaju”, frisou o prefeito.

Na ocasião, o gestor também agradeceu ao ministro Marcio Macedo “pelo empenho e dedicação com os projetos da capital”. “Se não fosse o empenho do ministro Marcio, a obra da nova via da Coroa do Meio não se tornaria uma realidade. Além de destinar os recursos, ele também deu celeridade, como ministro, para que a primeira parte dos recursos já fosse liberada. Além disso, Marcio também teve papel fundamental para que o financiamento do BRICS tramitasse mais rapidamente em Brasília, avançando no que competia ao governo federal. Foi de uma generosidade sem tamanho e, como prefeito de Aracaju, agradeço enormemente”, declarou.

Somação de esforços

De acordo com o ministro Márcio Macedo, o projeto para o financiamento de R$ 500 milhões estava travado no governo federal, mas através de uma somação de esforços, “ganhou a celeridade em seu encaminhamento”. O ministro reiterou que, agora, o projeto seguirá para o Senado e, muito em breve, “possibilitará mudanças significativas na vida dos aracajuanos”. “Esse é um projeto da Prefeitura que estava parado, mas conseguimos acelerar e ontem o presidente Lula assinou a parte que compete ao governo federal. Agora, ele foi encaminhado para o Senado para aprovação e vamos dialogar com o presidente Rodrigo Pacheco, para que possa ser tramitado o mais rápido possível. Com isso, os recursos serão garantidos e destinados à cidade de Aracaju para fazer essa obra que é fundamental para a população”, afirmou o ministro.

Presente na solenidade, o governador de Sergipe, Fábio Mitidieri, se disse “muito feliz por testemunhar este grande momento, que marcará a história da nossa cidade”. “Temos uma parceria muito grande com a Prefeitura de Aracaju. Como sempre digo: caminhamos juntos para trazer benefícios para a população. A Prefeitura está fazendo uma obra relevante, que se interligará à Orla da Atalaia e à Orla Sul, iniciada na gestão de Belivaldo e que estamos dando continuidade. É mais uma obra grandiosa que vai gerar turismo e, consequentemente, emprego e renda para a população”, afirmou.

Via Litorânea

A Vila Litorânea terá início na região próxima ao Shopping Riomar, finalizando na Orla do farol da Coroa do Meio. Ao longo da sua extensão, ela contará com áreas para lanchonetes, parque infantil, espaços pet, áreas de ginástica e paisagismo. Também serão erguidos decks contemplativos e quadras de esportes. Já a via terá duas faixas de rolamento, passeios nas laterais e ciclofaixa. O projeto incluirá também a recuperação de ruas paralelas à avenida e a interligação do sistema cicloviário da capital.

Sobre a importância dessa obra para a capital sergipana, o ministro Marcio Macedo enfatizou que, como ministro, vai “cumprir seu papel com Sergipe e Aracaju” e que acredita “no talento e capacidade de Edvaldo para torná-la realidade”. “Quando Edvaldo me apresentou esse projeto, soube que os recursos da emenda que eu destinei, no meu mandato como deputado federal, deixaria um legado para a capital. Isso é o que representará a Via Litorânea”, completou.

A Superintendente de Redes da Caixa Econômica Federal, Sílvia Peloso, reconheceu a grandiosidade da obra e salientou a importância de se investir em turismo, como a Prefeitura de Aracaju tem feito.”Quero agradecer ao prefeito e ao ministro. É o primeiro contrato que assino aqui em Sergipe e me sinto lisonjeada pela grandiosidade da obra. Investir no turismo é investir em qualidade de vida e a Prefeitura mostra o seu compromisso com a população. É uma obra que trará ainda mais desenvolvimento para o estado e a Caixa fica muito feliz em continuar sendo uma grande parceira da gestão pública brasileira. Saibam que a Prefeitura sempre poderá contar conosco”, disse.

“Cidade do Futuro”

Representando o maior pacote de investimentos da história da cidade, o programa “Aracaju Cidade do Futuro” será executado a partir do financiamento que a Prefeitura está buscando junto ao Novo Banco de Desenvolvimento. Com recursos na ordem de 105 milhões de dólares, serão realizadas mais de 20 obras de saneamento básico, drenagem, pavimentação e recuperação de vias, resultando em uma verdadeira transformação voltada para o desenvolvimento econômico e urbano sustentável da cidade.

Entre as obras para as quais serão destinados os recursos do financiamento estão a dragagem do rio Poxim, a infraestrutura do canal do Médici, a infraestrutura do canal da Zona de Expansão, a ampliação do canal da avenida Anízio Azevedo e a recuperação de mais três importantes corredores de trânsito da capital: as avenidas Tancredo Neves, Visconde de Maracaju e Maranhão. Também serão incluídas a urbanização dos bairros Areia Branca (1ª e 2ª etapa), Mosqueiro (1ª etapa) e dos loteamentos Costa Verde I e II, Recanto da Jaqueira, Porto do Gringo, Copacabana, entre outros.

Foto: Arthur D’Avila/PMA