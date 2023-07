Prefeito Edvaldo expõe experiências de Aracaju em Simpósio Nacional

O prefeito Edvaldo Nogueira participou, nesta sexta-feira, 14, do “Simpósio Nacional Cidades Inteligentes: Construindo o Amanhã”. Idealizado pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Sergipe (Crea-SE) em parceria com o Crea-SP, o evento teve como foco fomentar o diálogo sobre o futuro das cidades no Brasil, que precisa ser inteligente, sustentável e criativo. Edvaldo ministrou a palestra sobre “Gestão pública na prática”. Como construir uma cidade inteligente?”, oportunidade na qual destacou as ações da gestão municipal que têm tornado Aracaju uma cidade inteligente.

Ao introduzir a sua fala, o prefeito destacou que, “para que os municípios possam avançar, a tecnologia deve ser usada como um meio, e não como um fim”. “Este é um tema muito importante para o poder público e para as cidades, que são elementos dinâmicos da sociedade hoje. A vida acontece na cidade e é preciso encontrar mecanismos para torná-la mais inteligente, para prestar um melhor serviço ao cidadão. Isso é extremamente necessário. A tecnologia não pode ser usada como um fetiche, mas para melhorar, de fato, a vida das pessoas. Não é usar a tecnologia pela tecnologia, mas fazer uso dela para melhorar a saúde, educação, o transporte, a iluminação pública. É preciso encontrar soluções dinâmicas e modernas para que as pessoas tenham mais tempo livre para o lazer, descanso e para trabalhar com mais tranquilidade”, afirmou o prefeito.

Em sua participação, Edvaldo destacou também a importância das parcerias entre o poder público e o setor privado “para encontrar soluções para as grandes demandas das cidades brasileiras”. O prefeito deu como exemplo a iniciativa do Creas. “Essa junção de ideias, de divergências e convergências é o que nos ajuda a construir um mundo melhor para todos”. Durante a palestra, o Edvaldo apontou as mudanças implementadas na cidade ao longo de sua gestão, exemplificando como cada uma delas têm contribuído para Aracaju se tornar uma cidade inteligente.

O prefeito ressaltou ainda a importância da tecnologia quando utilizada para lidar com os problemas que as cidades enfrentam cotidianamente. “É um processo diário e complexo, que não acontece do dia para o noite”, acrescentou. Edvaldo listou alguns exemplos do que já foi adotado pelo município, como a matrícula online na rede pública municipal, acabando com filas nas portas das escolas; o sistema de internet por fibra ótica, que hoje está presente nos prédios públicos municipais, oferecendo rede banda-larga de alta velocidade; o prontuário eletrônico nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs), que oferece um histórico completo de cada cidadão; o início da implantação da telemedicina; transformação na mobilidade urbana, com corredores e semaforização inteligente; a oferta de mais de 1 mil serviços da Prefeitura de forma online; modernização do parque de iluminação pública com a Parceria Público-Privada; e o Projeto de Infraestrutura de Dados Espaciais.

“Precisamos pensar fora da caixa e sair dos esquemas padronizados, pois o grande dilema da humanidade é que, por um lado, a tecnologia nos coloca em uma camisa de força, aquela de copiar e colar. Isso é algo que é bom, mas provoca uma diminuição da capacidade de raciocínio da humanidade. Sou otimista com o poder público, com a humanidade e com o nosso futuro. Acredito nessa possibilidade que se abre para todos nós e na importância do poder público nesse processo de criação de uma cidade melhor para a sociedade”, completou o prefeito.

O presidente do Crea-SE, Jorge Silveira, agradeceu a participação do prefeito no evento. Ele ressaltou que a Prefeitura de Aracaju tem se mostrado sempre disposta em dialogar e pensar, junto com o conselho, ideias que tornem a cidade melhor para as pessoas. O presidente do Crea destacou também a forma com a qual o prefeito se coloca, com base na sua experiência, e elogiou sua visão a respeito do que são cidades inteligentes.

Em concordância com Jorge, o presidente do Crea-SP, Vinicius Marchese, falou sobre suas perspectivas a respeito da palestra apresentada por Edvaldo. “Eu já conhecia um pouco o trabalho dele, porque além de estar hoje como presidente do Crea-SP, temas como o “cidades inteligentes” são aqueles que a gente vem construindo há muito tempo. Dentro desse radar, as ações do prefeito caíram no nosso conhecimento, então foi uma surpresa para mim a forma como ele coloca a visão de cidades inteligentes, como a não necessidade de se ter um fetiche pela tecnologia, mas sim o olhar para a solução de problemas. É isso que a gente busca muito, gestores que têm esse tipo de visão, que estimulem esse tipo de trabalho. A inovação na gestão com base e foco no atendimento às pessoas, nos melhores serviços e não a tecnologia pela tecnologia. Esse é o tipo de gestor e de gestão que a gente procura estimular e conectar com os profissionais. Foi muito satisfatório ter o prefeito com a gente”, pontuou.

Foto: Ana Lícia Menezes/PMA