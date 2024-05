PREFEITO EDVALDO NOGUEIRA FAZ VISITA AO GOVERNADOR EM EXERCÍCIO, ZEZINHO SOBRAL: “PARCERIA E UNIÃO”

O prefeito Edvaldo Nogueira realizou uma visita de cortesia ao governador em exercício, Zezinho Sobral, na manhã desta terça-feira, 14. No encontro, o gestor da capital sergipana parabenizou o vice, que permanecerá no comando do executivo estadual até o próximo dia 20, enquanto o governador, Fábio Mitidieri, cumpre agenda internacional na Europa. Edvaldo reforçou ainda a parceria entre Prefeitura e Governo do Estado. O secretário da Casa Civil, Jorge Araújo Filho, participou do encontro.

“Fiz essa visita para parabenizar e desejar boa sorte para o governador em exercício, Zezinho Sobral, que está à frente dos trabalhos do executivo com a viagem de Fábio à Europa. Conversamos sobre questões relativas à Prefeitura e ao Governo do Estado e falamos sobre essa importante união que eu e o governador Fábio Mitidieri temos. Aproveitei a oportunidade e convidei Zezinho para a inauguração da Emei Júlio Prado Vasconcelos, no bairro São Conrado, pois também temos uma parceria forte na Educação, pasta que ele também comanda na gestão estadual. Zezinho tem nos ajudado a alavancar essa união entre a Prefeitura e o Governo”, afirmou Edvaldo.

O governador em exercício agradeceu a visita. “A visita do prefeito Edvaldo Nogueira é muito importante para mim. Foi uma visita institucional. Fico muito agradecido e honrado, de poder compartilhar dessa vivência política. A Prefeitura possui uma estrutura volumosa nas ações de políticas públicas no Estado. Por exemplo, na Educação, a maior diretoria, com a maior quantidade alunos da rede estadual, está na capital. A Grande Aracaju envolve também a segunda maior concentração de alunos, sem contar com diversas atividades que envolvem a cidade. A gente pôde conversar sobre esse assunto, compartilhar experiências, contar as ações que estão sendo empreendidas e dividir elas”, destacou Zezinho.

Foto: Arthur DAvila/PMA