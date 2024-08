PREFEITO EDVALDO NOGUEIRA ANUNCIA O TENENTE-CORONEL LUCAS REBELLO COMO NOVO SECRETÁRIO DA DEFESA SOCIAL

O prefeito Edvaldo Nogueira anunciou, nesta quinta-feira, 1º, o nome do tenente-coronel da Polícia Militar de Sergipe (PMSE), Lucas Rebello, como novo secretário municipal da Defesa Social e da Cidadania. Com a mudança, o até então gestor da pasta, tenente-coronel Silvio Prado, passa a atuar como coordenador-geral da Defesa Civil de Aracaju, órgão que faz parte da Semdec. “É um nome de peso para dar continuidade aos trabalhos que a Prefeitura realiza na cidade, a partir da Semdec”, disse.

“Este é um momento natural de mudança na Semdec. Neste momento, sai o secretário tenente-coronel Silvio Prado, que foi um grande gestor e que se notabilizou por ter colocado a nossa cidade como uma das mais resilientes do Brasil. Ele tem uma grande participação na pasta e vai continuar com a gente, agora como coordenador-geral da Defesa Civil de Aracaju. No lugar dele, assume o também tenente-coronel Lucas Rebello, um policial militar qualificado, que tem uma extensa folha de serviços prestados à polícia e segurança pública de Sergipe. Lucas é uma pessoa competente, que vai assumir para dar continuidade ao nosso trabalho e colocar o seu papel e liderança a serviço do nosso projeto de fazer, cada vez mais, uma cidade resiliente e segura, onde as pessoas fiquem felizes e tenham tranquilidade de viver”, declarou Edvaldo.

O novo secretário, Lucas Rebello, disse estar feliz com o convite do prefeito e também entusiasmado para contribuir em todas as frentes que a Semdec atua no município. Ainda de acordo com ele, a partir de sua experiência, que contabiliza 25 anos de carreira na segurança pública, não medirá esforços para contribuir com o desenvolvimento da Semdec e das políticas públicas que a pasta realiza em Aracaju.

“Estou bastante feliz e honrado pelo convite do prefeito Edvaldo Nogueira, para fazer parte da gestão pública municipal. Temos cinco meses de trabalho pela frente e vamos obedecer todo o planejamento estratégico que a Prefeitura já tem estabelecido. Unir a Guarda Municipal de Aracaju com as forças estadual e federal será uma das minhas funções durante esses meses que virão. Também pretendemos fortalecer o Procon e a Defesa Civil, onde, inclusive, o tenente-coronel Silvio Prado vai permanecer e ajudar a gente, agregando conhecimento. Já somo cinco anos na gestão de Batalhão, no 6º Batalhão de Polícia Militar, em Estância e, agora, me junto à Prefeitura para agregar esforços. Com isso, quem tende a ganhar é a sociedade aracajuana”, destacou.

De volta a Coordenadoria-Geral da Defesa Civil de Aracaju, o tenente-coronel Silvio Prado falou sobre as conquistas e avanços alcançados na pasta ao longo de seus dois anos de gestão. Ele defendeu essa somação de esforços para que a Semdec alcance todos os resultados estabelecidos no Planejamento Estratégico até o final do ano , mantendo o nível de excelência na execução dos trabalhos como existe hoje.

“A gente organizou a secretaria baseada nas entregas que o prefeito queria, dentro do Planejamento Estratégico. A Semdec está muito bem estruturada, nos aspectos da Guarda Municipal, com a entrega de equipamentos, nova sede, plano de carreira, tudo organizado para que o novo gestor possa desenvolver, a partir disso, um trabalho de maior eficiência para a população. A Defesa Civil, que tem reconhecimento, inclusive, do Governo Federal como cidade resiliente, com capacidade de gestão de riscos, relacionados a eventos adversos, ocupando o primeiro lugar entre as cidades do Brasil. O Procon, com a virtualização de mais de 78% de todos os processos. A secretaria tem cumprido suas metas, dentro do Planejamento Estratégico e vamos entregar ela organizada para que o novo secretário possa desenvolver o seu trabalho e melhorar ainda mais o que já temos. Ainda estão previstas muitas entregas até o final do ano e ele poderá angariar todos esses resultados que ainda precisam ser alcançados”, detalhou.

Presente na cerimônia de posse, o secretário de Estado da Segurança Pública, João Eloy de Menezes, parabenizou a iniciativa do prefeito e teceu elogios à capacidade e experiência de Lucas Rebello para assumir a função de novo secretário da Defesa Social e da Cidadania do município.

“Gostaria de parabenizar o prefeito Edvaldo Nogueira pela excelente escolha do tenente-coronel Lucas, que é um policial experiente, que conhece as ruas de Aracaju e do interior. Ele chega para contribuir com a gestão municipal e terá todo apoio da Segurança Pública de Sergipe, das polícias civil e militar, do corpo de bombeiros e de todos os órgãos que integram esse setor para garantir ainda mais segurança e tranquilidade para os aracajuanos”, declarou.

A deputada federal Katarina Feitoza, que também acompanhou a posse, teceu elogios à gestão do ex-secretário, assim como a decisão do prefeito Edvaldo de convidar o tenente-coronel Lucas Rebello para assumir a pasta.

“Eu vi Aracaju se transformar e ser certificada como uma cidade resiliente e isso é muito importante, pois sabemos das condições climáticas que o mundo está passando e a gente precisa estar preparado para que Aracaju enfrente essa situação. Hoje, temos a Guarda Municipal de Aracaju desenvolvendo um excelente trabalho e eu tenho certeza que vai crescer ainda mais na gestão de Lucas. Agradeço a ele, como cidadã aracajuana, por ter aceitado o convite do prefeito Edvaldo e pelo seu trabalho prestado ao estado, que vai continuar sendo desenvolvido na cidade de Aracaju”, salientou.

O novo secretário

Lucas Rebello é tenente-coronel da Polícia Militar de Sergipe, com 25 anos de serviços dedicados à Segurança Pública. Ao longo da sua carreira comandou diversos batalhões e sempre foi reconhecido pela sua capacidade de liderança, bem como pela competência técnica e compromisso com a comunidade.

Ele exerceu a função de comando do 6º Batalhão de Polícia Militar (2019-2024), do comando do 1º e 5º Batalhões de Polícia Militar do Estado de Sergipe; do comando em Canindé do São Francisco, São Cristóvão, Nossa Senhora das Dores, Lagarto, Rádio Patrulha e Choque. Além disso, ele foi também instrutor de técnica policial no Centro de Ensino da PMSE.

O tenente-coronel possui um currículo com ampla formação em segurança pública e direito, com título de bacharel em segurança pública pela Polícia Militar de Goiás (PMGO); especialista em segurança pública pela Polícia Militar da Paraíba (PMPB); bacharel em direito pela Faculdade de Sergipe; e pós-graduando em Gestão Estratégica de Segurança Pública pela Ejuse.

Entre as premiações recebidas estão a medalha de 10 anos como PMSE; medalha de 20 anos como PMSE; Medalha do Mérito Policial pela PMSE; Medalha Alferes Tiradentes pela PMSE e a Medalha Alferes Tiradentes pela PMGO.

Com informações e foto da AAN