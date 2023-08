Prefeito Edvaldo Nogueira decreta luto oficial de três dias pela morte do ex-vereador Thiaguinho Batalha

O prefeito Edvaldo Nogueira decretou, nesta segunda-feira, 14, luto oficial de três dias em Aracaju pelo falecimento do ex-vereador Thiago Zacarias Batalha de Matos. A assinatura do documento ocorreu logo após o gestor da capital ter acompanhado o velório do ex-parlamentar, realizado na Câmara Municipal de Aracaju. Thiaguinho Batalha, como era conhecido, tinha 35 anos e morreu em sua residência, localizada no bairro 13 de Julho, neste domingo, 13. Ele ocupou uma vaga no Legislativo entre 2017 e 2020 e, durante o seu mandato, atuou como vice-líder da bancada de situação, vice-presidente da Casa e presidente da Comissão de Finanças. Filho mais novo do radialista e diretor de Radiodifusão da Aperipê, Carlos Batalha, Thiaguinho deixa esposa.

“Este é um momento muito difícil e que nos deixa bastante consternados. Thiaguinho era um jovem alegre, do bem, que foi extremamente atuante enquanto vereador e, infelizmente, faleceu de uma maneira inesperada, no Dia dos Pais, nos deixando precocemente. O que fica é o seu legado, como vereador, a alegria que ele disseminou para os amigos, e todos os momentos felizes que ele teve ao lado da sua família”, lamentou Edvaldo ao acompanhar o velório.

O prefeito destacou também a forte atuação de Thiaguinho Batalha no parlamento municipal. “Thiaguinho teve uma grande passagem pela Câmara Municipal de Aracaju, desempenhando papel importante como vereador. Em seus quatro anos de mandato, ele foi meu vice-líder e deu o melhor de si, contribuindo de maneira significativa com a nossa cidade. Tenho certeza que o que ele fez de bom ficará perpetuado aqui na terra”, exaltou o gestor, se solidarizando com os familiares.

O decreto que declara luto oficial de três dias está identificado pelo número 7.269/2023. O documento destaca o precioso trabalho que Thiaguinho Batalha realizou como vereador da capital, entre 2017 e 2020, colaborando para o desenvolvimento do município.

Natural de Aracaju, Thiago Zacarias Batalha de Matos nasceu em 31 de outubro de 1987. Ele se elegeu como vereador de Aracaju nas eleições de 2016 para o seu primeiro mandato no Legislativo Municipal. No parlamento, foi vice-presidente da Câmara e presidente da Comissão de Finanças. Além disso, também foi vice-líder do Governo Municipal na Casa, atuando na interlocução entre os poderes Executivo e Legislativo. Thiaguinho Batalha também foi conselheiro da Associação Desportiva Confiança.

Foto: Arthur D’Avila/PMA