PREFEITO EDVALDO NOGUEIRA EMPOSSA VALADARES FILHO COMO SECRETÁRIO DE GOVERNO DE ARACAJU

O prefeito Edvaldo Nogueira empossou nesta quinta-feira, 8, novos secretários municipais. Assume a Secretaria de Governo o ex-deputado federal Valadares Filho, enquanto Hallison Sousa passa a responder pela Secretaria da Articulação Política e Relações Institucionais. A mudança acontece com o propósito de dinamizar e fortalecer o trabalho da gestão municipal.

“Ninguém governa sozinho, por isso eu preciso da ajuda de Valadares Filho nesse final de governo. Hallison vai precisar assumir a Secretaria de Articulação Política e Relações Institucionais, por isso convidei Valadares para assumir a Segov. Para esse convite, pesou a experiência dele como deputado federal, que já passou por três mandatos e trabalhou por mais de um ano junto à Secretaria-Geral da Presidência da República”, declarou Edvaldo.

O gestor municipal também ressaltou que o novo secretário de Governo vai ajudar na busca de recursos federais e na interlocução com o Palácio do Planalto. “Ele tem muita competência, tem história, sempre foi um político muito bem votado em Aracaju. Além disso, temos uma relação histórica. Não tenho dúvidas de que, aqui conosco, Valadares vai cumprir um grande papel político, no sentido de ajudar a articular as políticas públicas da Prefeitura, um papel de gestor, que vai me ajudar no dia a dia da gestão, mas também com assuntos na esfera federal em Brasília”, disse.

“Entusiasmo”

O novo secretário empossado ressaltou o entusiasmo de trabalhar diretamente para o povo aracajuano, através do Poder Executivo, e destacou como esta é uma oportunidade para que ele, juntamente com Edvaldo, promovam ainda mais desenvolvimento para a cidade nesses últimos meses de gestão.

“A meta é continuar com os projetos muito bem sucedidos da administração, liderada pelo prefeito Edvaldo. Darei a minha contribuição com a responsabilidade que sempre tive por Aracaju, dos mandatos que exerci como deputado federal, com a experiência que tenho de exercer funções públicas importantes. Agora é continuar fazendo a cidade avançar. A vida e a política nos colocam destinos e oportunidades que a gente tem que abraçar. Quis o destino que fosse, através do convite de Edvaldo, que eu voltasse a contribuir com os aracajuanos e acho que a decisão política, a confiança que ele tem na minha capacidade e o reconhecimento à nossa história demonstram meu comprometimento com esse convite. Temos uma história juntos e, sem dúvidas, unidos faremos ainda mais por nossa cidade”, afirmou Valadares.

Ao ocupar o cargo de secretário municipal da Articulação Política e Relações Institucionais, Hallison Sousa (antes respondeu pela Secretaria de Governo) também falou sobre compromisso, sobretudo, da gestão para com a população aracajuana.

“A partir de hoje esse é um novo desafio. Estou indo para a Articulação Política com o objetivo de melhorar ainda mais a nossa atuação, enquanto gestor, nas relações políticas, seja ela institucional, com a Câmara Municipal de Aracaju, por exemplo, como também da sociedade civil organizada. Essa gestão ainda tem muito o que entregar nesses últimos meses e é importante a gente aprimorar e fortalecer essa interação com a sociedade. Temos como desafio, nesses últimos meses, estreitar mais as relações, seja com os vereadores, com as associações de moradores com o intuito de entregar tudo aquilo que foi prometido e, com certeza, iremos entregar tudo isso até o final do ano”, afirmou.