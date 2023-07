Prefeito Edvaldo Nogueira recebe a visita da deputada federal Katarina Feitoza: “parceria em favor de Aracaju”

O prefeito Edvaldo Nogueira recebeu em seu gabinete, na tarde desta segunda-feira, 17, a deputada federal Katarina Feitoza. No encontro com o gestor, a parlamentar, que foi vice-prefeita de Aracaju, reafirmou o seu compromisso com a capital sergipana e se colocou à disposição da administração, destinando recursos, através de emendas, para diversas áreas do município.

“Foi um encontro muito importante. A deputada Katarina Feitoza foi uma vice-prefeita querida, uma grande parceira nos primeiros dois anos da atual gestão e, agora, damos continuidade a essa parceria em prol de Aracaju, através do seu mandato como deputada federal. Katarina tem feito um grande trabalho em Brasília, em defesa do nosso estado e de Aracaju, e fico muito feliz em recebê-la. Portanto, agradeço a deputada por se colocar à disposição da nossa cidade e destinar emendas já no seu primeiro ano de mandato para diversas áreas”, destacou Edvaldo.

Da mesma forma, a deputada federal reiterou que o encontro com Edvaldo “reafirma a parceria em favor da capital sergipana”. “Aracaju é uma cidade que mora no meu coração. Como vice-prefeita de Edvaldo, fui muito feliz e quero retribuir ao povo de Aracaju. Além disso, é, também, uma retribuição ao trabalho que o prefeito tem feito. Então, quero agradecer e, ao mesmo tempo, colocar o meu mandato à disposição”, completou Katarina Feitoza.

Foto: Ana Lícia Menezes

Por Tirzah Braga