Prefeito Edvaldo Nogueira recebe diretor-presidente da Geap Autogestão em Saúde, Douglas Figueredo

O prefeito Edvaldo Nogueira recebeu, nesta quarta-feira, 26, em seu gabinete, o diretor-presidente da Geap Autogestão em Saúde, Douglas Figueredo. O encontro teve como finalidade a abertura de um diálogo entre a gestão municipal e a operadora, que é referência em planos de saúde voltados para os servidores públicos federais. O assessor executivo e o superintendente estadual da Geap, Marcos Granado e Jefferson Lima, respectivamente, também participaram da reunião.

“Recebi com grande satisfação o presidente da Geap, Douglas Figueredo, que veio apresentar as propostas da operadora para Aracaju. Atualmente, o município possui um convênio para assistência médica aos servidores da Prefeitura com o Ipesaúde, mas estamos em um processo de debate, justamente para poder assegurar a melhor prestação de serviços aos trabalhadores da gestão municipal. Neste sentido, estamos abrindo esse diálogo com a Geap, que é uma operadora excelente e que tem um modelo assistencial para os servidores públicos federais que é referência. Então, fico muito feliz em saber que a Geap está interessada em firmar acordos com as prefeituras e estados. Já mandamos os nossos dados e agora estudaremos as possibilidades”, afirmou Edvaldo.

Ao apresentar para o prefeito as propostas da operadora, o diretor-presidente da Geap agradeceu a receptividade. “O prefeito nos recebeu muito bem. Temos o compromisso e responsabilidade em levar saúde aos servidores e o que queremos é oferecer o que a Geap tem de melhor, que é a sua história ligada ao servidor. São 77 anos tratando de saúde, cuidando do servidor público e seus familiares, e o nosso objetivo é oferecer o melhor plano possível para Aracaju, assim como já fazemos com os mais de 500 conveniados”, destacou Douglas Figueiredo.

