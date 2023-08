Prefeito Edvaldo Nogueira recepciona empresários chineses interessados em investir em Aracaju

O prefeito Edvaldo Nogueira recebeu, na tarde desta quarta-feira, 9, uma delegação de empresários chineses que veio à capital sergipana para conhecer as potencialidades da cidade. Durante o encontro com o gestor de Aracaju, o grupo informou sobre o interesse de se estabelecer no município, com a instalação de empresas no ramo do petróleo e gás. Ao recepcionar os empresários, que estavam acompanhados do presidente emérito da Câmara Brasil-China, Paul Liu, Edvaldo destacou que a visita “já é um resultado efetivo do acordo de cidades irmãs que foi celebrado entre Aracaju e Yantai”.

“Essa é uma visita importante e que nos deixa muito felizes, pois revela que o acordo de irmandade que celebramos com Yantai já está rendendo bons frutos. Esse grupo de empresários tomou conhecimento do termo de cooperação que foi assinado entre Aracaju e a cidade chinesa e se interessou em conhecer a nossa cidade, nosso estado, para se instalar aqui. É uma delegação de empresários do ramo da petroquímica e que tem interesse em trabalhar na área de reprocessamento de óleo e gás, a partir da exploração que passará a existir com o projeto ‘Sergipe Águas Profundas’. Portanto, são frutos que essa relação de irmandade começa a dar e, com certeza, teremos muitos outros empreendimentos interessados em conhecer as nossas potencialidades. Estamos de braços abertos”, afirmou o prefeito.

Durante o encontro com o grupo, o gestor detalhou também de que forma se deu o acordo de irmandade celebrado no mês passado entre a capital sergipana e a cidade chinesa. “Em 2017, o Consulado da China no Recife tomou conhecimento do trabalho de reconstrução da cidade que a nossa gestão havia iniciado e a cônsul veio nos visitar. Ao ver de perto o nosso planejamento, ela ficou impressionada e se colocou à disposição, para nos ajudar, primeiro na relação com o banco dos Brics, com o qual estamos buscando um financiamento de 105 milhões de dólares, e, segundo, com o estabelecimento de um acordo de irmandade com uma cidade chinesa. Em julho, recebemos a delegação de Yantai para formalizar essa cooperação e, em setembro, planejamos retribuir essa visita”, frisou.

O presidente emérito da Câmara Brasil-China, Paul Liu, se disse “impressionado”com a cidade. Ele relatou que o grupo está na capital há três dias e que o interesse dos empresários por Aracaju se deu, justamente, a partir do acordo firmado com a cidade chinesa. “Sou da cidade de Shandong, da província de Yantai. Então, quando recebi a notícia de que uma cidade brasileira, do Nordeste, havia formalizado um acordo de irmandade com Yantai, enxerguei a possibilidade de poder retribuir. Se Aracaju está aberta, se Sergipe está aberto, estamos dispostos e preparados para dar a nossa contribuição”, afirmou.

Presente na reunião, o secretário municipal da Fazenda, Jeferson Passos, destacou que a visita abre grandes possibilidades para Sergipe. “É surpreendente que, antes mesmo da nossa ida à China, que deverá ocorrer no mês de setembro, a gente já tenha esse retorno. A gente esperava apresentar em Yantai a nossa capital, o nosso estado, e criar essa expectativa. Mas em um mundo globalizado, com a informação circulando em tempo real, pela internet, a gente já tem um resultado muito mais rápido do que a gente esperava da formalização do acordo de cooperação que foi celebrado entre Aracaju e a cidade chinesa”, considerou.

Estiveram na reunião o CEO da empresa Ruichang Luoyang Corp, Zijian Zhou, os empresários Nan Sun e João Hayashi, representando o Núcleo de Desenvolvimento Econômico e Social de Sergipe (NDES), Joaquim da Silva Ferreira, o secretário municipal do Desenvolvimento Econômico e Inovação, Victor Rollemberg, e o secretário-chefe de Gabinete, Valter Lima.

Foto: Ana Lícia Menezes