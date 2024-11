PREFEITO EDVALDO NOGUEIRA RECEPCIONA REPRESENTANTES DO NOVO BANCO DO DESENVOLVIMENTO EM ARACAJU

O prefeito Edvaldo Nogueira recebeu, nesta segunda-feira (11), representantes do Novo Banco do Desenvolvimento (NBD).

Eles estão na cidade para mais uma avaliação do andamento dos projetos executados no município, com recursos do financiamento de R$500 milhões, firmado pela gestão municipal com a instituição financeira internacional que pertence ao bloco dos Brics – formado pelo Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul.

Considerado como o maior pacote de investimentos da história da cidade, o programa “Aracaju Cidade do Futuro” conta com 23 obras estruturantes em diversas áreas do município. Destas, 15 já estão em andamento, incluindo a construção de um grande canal e avenida na zona de Expansão.

“Fico muito feliz em recebermos a equipe do Brics, novamente, na cidade, para mostrar os avanços do nosso programa. Todas as obras que estamos realizando com os recursos que conquistamos a partir do financiamento colocarão Aracaju em outro patamar de desenvolvimento. São obras que solucionam problemas históricos, como a dragagem do rio Poxim, que asseguram a infraestrutura de comunidades que ainda carecem, e que preparam a capital para o futuro, de maneira ordenada, como é o caso do canal e avenida da zona de Expansão, além das intervenções estruturantes dos bairros daquela região. Portanto, é um programa grandioso, que já demonstra os seus resultados no presente, mas que tem como principal propósito preparar a cidade para os próximos 50 anos”, destacou Edvaldo.

Ao desejar boas-vindas aos membros do NBD, o prefeito ressaltou também a relevância da parceria entre o banco multilateral com as cidades, o que, segundo o gestor, “abre perspectivas de crescimento”. “Se não fosse essa política do banco, de apostar nos municípios, não teríamos a possibilidade de executar obras tão importantes para a nossa capital. Por isso, quero aproveitar para agradecer, mais uma vez, pela parceria e colaboração. Temos feito um belo trabalho conjunto, que tem tornado Aracaju um case de sucesso e é essa simbiose que tem possibilitado esse resultado tão positivo”, frisou.

O secretário municipal da Infraestrutura e presidente da Empresa Municipal de Obras e Urbanização (Emurb), Sérgio Ferrari, que também recepcionou a equipe, reiterou que a visita faz parte das diretrizes do banco e tem como foco verificar se aquilo que foi acordado está sendo cumprido. Ele acrescentou ainda que o programa de Aracaju tem sido avaliado de maneira “muito positiva” pelo banco e que a missão é fundamental “para que o NBD tenha segurança de que Aracaju está mantendo a agilidade na execução dos projetos”.

“Assim como o prefeito disse, esse é um programa que foi estruturado não apenas para resolver os problemas atuais, mas para preparar a cidade para o futuro. Em todas as reuniões que temos com os membros do NBD, eles sempre destacam a celeridade com a qual Aracaju tem executado os projetos, colocando a cidade como a que tem apresentado resultados mais favoráveis entre todas as que possuem contratos com a instituição. Todas as obras já foram licitadas a partir da nova lei de licitações e isso foi uma novidade para o banco também. Então, nós temos apresentado um resultado muito além do que foi previsto e isso tem deixado os membros do banco muito satisfeitos, o que nos dá orgulho”, salientou.

Avanço

Atualmente, já estão em execução 15 obras do programa “Aracaju Cidade do Futuro”, dentre elas a reestruturação da avenida Tancredo Neves e a infraestrutura dos loteamentos Veneza II, Ruas dos Poetas e travessa Monteiro Lobato, Luciana, Novo Horizonte, Parque Mar e Sol, todas em fase de conclusão.

Também estão em andamento a construção do canal da zona de Expansão; a urbanização dos loteamentos Recanto da Jaqueira, Monte Belo e Porto do Gringo, rua Vila Ana, Diana, Visconde de Maracaju II e São Sebastião, Jardim dos Coqueiros e Estrada do Aloque, Costa Verde I e II, Paraíso do Sul (Santa Maria); além da reestruturação da avenida Visconde de Maracaju.

