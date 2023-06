Prefeito Edvaldo Nogueira se reúne com governador Fábio Mitidieri e reafirma parceria em favor de Aracaju

O prefeito Edvaldo Nogueira se reuniu, nesta sexta-feira, 30, com o governador Fábio Mitidieri, no Palácio dos Despachos. O encontro teve como finalidade reafirmar a parceria entre Prefeitura e Governo do Estado, em favor de Aracaju e de Sergipe. Na ocasião, Edvaldo e Mitidieri também celebraram os resultados positivos do Forró Caju e do Arraiá do Povo para o impulsionamento do turismo e da economia.

“Foi uma reunião para ratificar a nossa parceria. Em breve, teremos muitas iniciativas novas, fruto desta união entre Governo e Prefeitura, para melhorar, cada vez mais, a vida das pessoas, assim como fizemos com o calendário junino. Aproveitamos, inclusive, para comemorar os resultados positivos que colhemos com essa programação diversa que reuniu Arraiá do Povo, Forró Caju, Centro de Criatividade, Rua de São João e o Forró nos Bairros, uma grande festa que tornou Sergipe o país do Forró e Aracaju a capital da alegria”, destacou Edvaldo.

Da mesma forma, o governador Fábio Mitidieri disse que ações conjuntas já estavam sendo discutidas pelo Governo e Prefeitura e que, na reunião, eles alinharam as iniciativas. “Aproveitamos para nos reunir nesta sexta-feira, logo depois do Forró Caju, pois a nossa ideia é apresentar esse planejamento no mês de julho. Aproveito para parabenizar o prefeito, mais uma vez, pela festa linda que foi realizada. Um evento que divertiu a população, movimentou a nossa economia e, também, complementou com excelência a nossa programação junina em Sergipe”, declarou o governador.

O governador informou ainda que, nos próximos dias, uma coletiva de imprensa será agendada para apresentar à população os dados oficiais da economia do estado, após os festejos juninos. “Aproveito para convidar o prefeito Edvaldo para, juntos, mostrarmos à sociedade que a realização destas festas representam investimentos e não despesas. É altamente rentável investir em projetos culturais para impulsionar o turismo e a economia sergipana”, frisou.

Foto: Ana Lícia Menezes