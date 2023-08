Prefeito Edvaldo Nogueira  se reúne com senador Laércio Oliveira, relator no Senado do financiamento com o Brics

O prefeito Edvaldo Nogueira recebeu, nesta sexta-feira, 4, em seu gabinete, o senador por Sergipe Laércio Oliveira. Na ocasião, o parlamentar informou ao gestor da capital que será o relator da proposta que autoriza a Prefeitura de Aracaju a contratar operação de crédito de 84 milhões de dólares com o Novo Banco do Desenvolvimento (NBD), na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE). Assinado pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, no último dia 20 de julho, o documento seguiu para tramitação no Senado Federal em seguida, sendo recepcionado pela comissão. Uma vez aprovado pela CAE, a propositura seguirá para o Plenário da Casa para apreciação. O senador se comprometeu a trabalhar pela “máxima celeridade”.

“Recebi com muita alegria, em meu gabinete, o senador e amigo Laércio Oliveira, que veio de Brasília para trazer uma maravilhosa notícia: a de que ele será o relator na CAE do empréstimo de R$ 500 milhões que estamos buscando junto ao banco dos Brics. O projeto já passou pela Presidência da República, pela Secretaria-Geral da Casa Civil e, agora, tramita no Senado, sendo esta a última etapa para. Fico muito feliz por Laércio assumir essa relatoria, pois sei que ele trabalhou muito por isso. Tenho certeza que a tramitação do empréstimo estará em boas mãos e que ele fará o possível para dar celeridade na Comissão de Assuntos Econômicos”, afirmou Edvaldo.

O prefeito destacou ainda a importância do financiamento para o futuro da capital. “Os recursos financiarão o projeto ‘Cidade do Futuro’, que reúne um grandioso pacote de obras estruturantes, sobretudo para Zona de Expansão. São R$ 500 milhões dos quais R$ 300 milhões serão destinados para essa área da cidade onde construiremos uma larga avenida de 7km, realizaremos obras de saneamento, implantaremos sistemas de drenagem, entre outras intervenções que resolverão problemas históricos. Faremos ainda a dragagem do rio Poxim, recuperaremos outros corredores de transporte, além de outras grandes obras que vão trazer dignidade e melhores condições de vida para os arajuanos”, detalhou o gestor.

O senador Laércio Oliveira ressaltou que, desde que o projeto foi enviado para Brasília, ele e o prefeito têm mantido diálogo constante a respeito do assunto. O parlamentar acrescentou que tem acompanhado a tramitação do projeto no âmbito federal, atendendo a um pedido de Edvaldo. Laércio elogiou ainda o projeto elaborado pela Prefeitura, definindo-o como “a transformação da realidade para o bem estar do povo aracajuano”.

“Há muito tempo eu e Edvaldo temos conversado sobre esse projeto e o prefeito me pedia para monitorar quando ele chegasse no Senado Federal. Assim que o documento chegou na Casa, fui pessoalmente falar com o presidente da CAE, o senador Vanderlan Cardoso, e pedi para ser o relator, porque há um interesse da minha capital. Também a pedido de Edvaldo, conversei com o presidente do Senado para que possamos dar celeridade a essa votação, por isso, sem ser esta semana, mas na próxima, já tentaremos colocá-lo em pauta para apreciação e aprovação. Trabalharei muito para que todo o esforço do prefeito e de sua equipe para a idealização do projeto se transforme em realidade para os aracajuanos”, afirmou.

“Cidade do Futuro”

Representando o maior pacote de investimentos da história da cidade, o programa “Aracaju Cidade do Futuro” será executado a partir do financiamento que a Prefeitura está buscando junto ao Novo Banco de Desenvolvimento. Com a verba, serão realizadas mais de 20 obras de saneamento básico, drenagem, pavimentação e recuperação de vias, resultando em uma verdadeira transformação voltada para o desenvolvimento econômico e urbano sustentável da cidade.

Entre as obras para as quais serão destinados os recursos do financiamento estão a dragagem do rio Poxim, a infraestrutura do canal do Médici, a infraestrutura do canal da Zona de Expansão, a ampliação do canal da avenida Anízio Azevedo e a recuperação de mais três importantes corredores de trânsito da capital: as avenidas Tancredo Neves, Visconde de Maracaju e Maranhão. Também serão incluídas a urbanização dos bairros Areia Branca (1ª e 2ª etapa), Mosqueiro (1ª etapa) e dos loteamentos Costa Verde I e II, Recanto da Jaqueira, Porto do Gringo, Copacabana, entre outros.

Foto: Arthur D’Avila