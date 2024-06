PREFEITO EDVALDO REFORÇA PARCERIA COM PRIMEIRA DAMA DO ESTADO, ÉRICA MITIDIERI: “AÇÕES EM BENEFÍCIO DOS CIDADÃOS”

O prefeito Edvaldo Nogueira realizou, nesta quinta-feira (06), uma visita de cortesia à primeira dama e secretária de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania, Érica Mitidieri.

Na ocasião, os dois reforçaram a parceria entre o Governo do Estado e a Prefeitura de Aracaju, tanto na assistência social, como em outras frentes dos dois Poderes Executivos, com o intuito de estabelecer políticas públicas que levem melhorias para a população. O gestor municipal ressaltou a importância de se estabelecer esse tipo de diálogo para que seja possível avançar e estreitar relações que promovam mudanças positivas em todo o Estado.

“Encontrei na tarde desta quinta-feira a primeira dama e secretária de Estado da Assistência Social, Érica Mitidieri, e discutimos sobre assuntos de interesse do Governo e da Prefeitura que beneficiam diretamente a população. Aprofundamos parcerias na assistência social, bem como em outras áreas dos dois governos, para que a gente possa, cada vez mais, avançar e estreitar essa relação em prol da sociedade. Essa união é fundamental para que, juntos, possamos avançar na adoção de políticas públicas que possam continuar melhorando a vida dos cidadãos aracajuanos e sergipanos”, destacou o prefeito.

A secretária corroborou com a afirmação de Edvaldo, agradeceu pela colaboração firmada entre as duas gestões. Ela também reforçou a importância dessa conexão, não só entre os Poderes Executivos, mas também com todos os demais Poderes e entidades envolvidas direta ou indiretamente em temas de interesse comum para o bem social.

“É uma alegria muito grande para mim receber o prefeito na tarde de hoje para que, juntos, possamos discutir políticas públicas e formas de cuidar do povo. A gente está sempre muito conectado. Hoje tive uma reunião também com a Defensoria e falamos justamente da importância de estarmos todos unidos, formando parcerias, para melhorar a vida da população. Agradeço por esse diálogo e compromisso que firmamos juntos para trazer melhorias para os sergipanos”, declarou.

Foto: Ana Lícia Menezes/PMA