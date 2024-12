PREFEITO EDVALDO SANCIONA LEI QUE DENOMINA NOVA AVENIDA DA CAPITAL DE GOVERNADOR MARCELO DEDA

O prefeito Edvaldo Nogueira sancionou, nesta segunda-feira, 23, as leis que dão nome à avenida e à ponte que fazem parte do projeto da Perimetral Oeste, nova via da cidade que está em fase de conclusão na zona Norte de Aracaju.

Com isso, a avenida que passa por cinco bairros da capital sergipana e liga a cidade ao município de Nossa Senhora do Socorro passará a se chamar “Governador Marcelo Déda Chagas”. Já a ponte sobre o riacho do Cabral, por onde passará a nova rota, fica denominada como “Engenheiro Geraldo Santana Oliveira”. De acordo com Edvaldo, a escolha se deu como forma de homenagear “dois grandes homens, que trabalharam em benefício dos aracajuanos e sergipanos, com dedicação e afinco”.

“Acabo de assinar essas duas leis que denominam, tanto a avenida perimetral com o nome do governador Marcelo Déda, como a ponte sobre o riacho do Caral, como Geraldo Santana. A primeira é uma homenagem ao nosso governador e meu querido amigo, Déda, que tanto contribuiu para o desenvolvimento de Aracaju e de Sergipe, durante a sua bela trajetória política. Seja como deputado estadual, federal, governador ou prefeito de Aracaju, Déda marcou época realizando grandes feitos que melhoraram a vida do nosso povo”, destacou.

Com relação à ponte, o gestor enfatizou que “é também uma justa homenagem a um servidor da casa, que faleceu precocemente”. “Geraldo Santana, foi engenheiro da Emurb e, durante muitos anos, o responsável pelas obras da Prefeitura. Ele foi servidor da casa, concursado, trabalhador da Empresa Municipal de Obras e Urbanização e, por tudo o que fez pela nossa capital, merece esse reconhecimento”, frisou o prefeito.

A avenida Perimetral Oeste é uma das maiores obras sociais realizadas na capital sergipana. Com recursos do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), a gestão municipal investe R$ 150 milhões na obra que consiste na criação de uma nova via com 7,5 quilômetros que passa pelos bairros Lamarão, Santos Dumont, Soledade, Jardim Centenário e Bugio. O projeto vai melhorar a mobilidade urbana da cidade, além de proporcionar a requalificação urbana e infraestrutura, e acelerar o desenvolvimento de regiões vulneráveis da cidade.

Além da construção da nova avenida, o projeto contemplou também a criação de um novo conjunto habitacional no bairro Lamarão, onde foram erguidas 484 casas para as famílias que precisaram ser realocadas em virtude da implantação da nova avenida, bem como outros beneficiários. O residencial, que recebeu investimento de cerca de R$ 100 milhões, foi inaugurado no último dia 19 pelo prefeito e ocupa uma área de mais de 122 mil metros quadrados. Todas as casas são compartimentadas com sala, dois dormitórios, cozinha, área de serviço e banheiro, sendo entregues com piso cerâmico, instalações hidráulicas, elétricas e sanitárias e todo o conjunto de louças e metais.

Foto: Ana Lícia Menezes/PMA