PREFEITO ELEITO DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO VISITA O DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS

A visita do prefeito eleito de Canindé de São Francisco, Machadinho Barbosa, ao Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (DENOCS) representa mais uma etapa de sua busca por melhorias para o município.

Durante o encontro, Machadinho conversou com o presidente nacional do DENOCS, Fernando Marcondes de Araújo Leão, e o coordenador do órgão no Ceará, Antonio José Mota.

Essa reunião é um passo importante para trazer investimentos e implementar projetos voltados para o desenvolvimento regional, especialmente em áreas como infraestrutura hídrica e apoio à agricultura, setores essenciais para a população de Canindé.

Por Direto da Redação