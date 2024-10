Prefeito eleito de Porto da Folha, Everton da Saúde, critica a gestão

Neste domingo, 13, o prefeito eleito do Porto da Folha, Everton da Saúde, concedeu entrevista ao Jornal do Rio, edição de domingo, e abordou questões fundamentais para o futuro do município, com destaque para o funcionalismo público, a educação, a saúde e a infraestrutura. Durante a conversa, o prefeito fez duras críticas à administração atual e apontou suas metas para melhorar os serviços básicos oferecidos à população.

Um dos principais temas abordados na entrevista foi a educação, em que ele expressou sua indignação com a falta de merenda escolar nas escolas municipais. Segundo ele, a situação foi “vergonhosa”, com as mães sendo solicitadas pelas professoras a enviarem lanches para as crianças, devido à ausência de merenda adequada. “É inadmissível que, com o dinheiro destinado à merenda escolar sendo repassado, não se tome providências para garantir esse serviço básico. As licitações deverão ser feitas com antecedência. O dinheiro chega, então o problema não é falta de recursos, mas de planejamento”, criticou.

O prefeito eleito destacou ainda que essa falta de organização prejudica não apenas a alimentação dos alunos, mas também a economia local, já que os produtores rurais poderiam fornecer parte dos alimentos para as escolas, gerando empregos e renda no município. Com experiência como professor estadual e ex-diretor de escola, Everton afirmou que entende os desafios da educação e considera inaceitável que a situação tenha chegado a esse ponto.

Perda de alunos para municípios vizinhos

Outro ponto relevante abordado por Everton foi a diminuição do número de alunos na rede municipal de ensino. Segundo ele, Porto da Folha já chegou a ter sete mil estudantes matriculados, mas hoje esse número gira em torno de dois mil. O prefeito eleito atribuiu essa queda à falta de transporte adequado, à falta de qualidade no ensino, às más condições das estradas e à ausência de uma merenda escolar regular, o que faz com que muitas famílias busquem alternativas em cidades vizinhas, como Monte Alegre, Pão de Açúcar e Poço Redondo.

Everton ressaltou a necessidade de uma “mudança de filosofia administrativa” na gestão da educação, com foco no investimento de longo prazo para garantir uma educação de qualidade. “Educação não é despesa, é investimento no futuro das crianças do nosso município. Precisamos garantir que elas tenham oportunidades de serem pessoas bem-sucedidas e profissionais capacitados”, afirmou.

Anúncio do secretariado e planos para a infraestrutura

Sobre a composição do secretariado, Everton anunciou que pretende divulgar os nomes de sua equipe na primeira quinzena de dezembro, após definir, em conjunto, com seu vice-prefeito, Saininho de Manoel de Rosinha. Ele reforça que a escolha será pautada por critérios técnicos, com foco em eficiência e compromisso com o desenvolvimento do Porto da Folha.

No campo da infraestrutura, o prefeito eleito destacou a importância de melhorar as estradas do município, uma questão diretamente ligada à qualidade do transporte escolar e à economia. Everton explicou que não pode exigir que as empresas de transporte ofereçam um serviço adequado se as vias estiverem em péssimas condições. “Nós vamos recuperar as estradas primeiro. Só assim poderemos cobrar transporte de qualidade para os estudantes. Essa inversão de prioridades tem que acabar”, enfatizou.

Salário dos servidores públicos

Everton destacou que é inaceitável que os servidores públicos recebam menos do que o salário mínimo. Ele planeja negociar com as categorias e buscar uma adequação gradual das categorias, com a meta de alcançar o valor do salário atualizado de 2025 a partir de janeiro. No entanto, ele ressaltou que só poderá definir prazos concretos após avaliar a situação financeira do município ao assumir a gestão.

Segurança municipal

O prefeito eleito tem a importância de fortalecer a Guarda Municipal, destacando que esses profissionais são essenciais para a segurança da cidade. Ele pretende investir em cursos de capacitação, melhorar as condições de trabalho e buscar parcerias para armar a guarda, ampliando a atuação desses agentes em todo o município, não apenas em eventos pontuais. Além disso, Everton apontou a necessidade de reativar os postos policiais nas localidades da Lagoa do Rancho, Lagoa Redonda e Lagoa da Volta. Ele pretende firmar parcerias com o governo estadual para garantir a presença da polícia nessas áreas, além de apoiar a atuação da Caatinga, uma unidade de policiamento essencial para a segurança da região.

Melhoria na saúde

Everton anunciou ainda que sua gestão terá como prioridade a reestruturação das Unidades Básicas de Saúde (UBS) e a requalificação da Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Segundo ele, as melhorias visam garantir um atendimento mais eficiente e humanizado à população, com infraestrutura adequada e profissionais capacitados, pois o atendimento em Atenção Básica em Porto da Folha está defasado, com o município ocupando o 69º lugar no ranking estadual. Além disso, Everton destacou que, em um prazo de seis meses pretende fazer parceria com o governo do estado para realizar cirurgias eletivas, ampliando significativamente o acesso da população a procedimentos médicos de baixa e média complexidade.

O prefeito eleito criticou a situação precária da base do SAMU, que atualmente funciona em um prédio comercial e inadequado. Ele alertou para o risco de o município perder a base avançada do SAMU e reforçou que sua gestão buscará solucionar esse problema, garantindo melhores condições para os profissionais de saúde.

O prefeito concluiu a entrevista reforçando que a partir de 1º de janeiro, sua gestão estará focada em resolver os problemas históricos do município, começando pela valorização dos servidores, saúde, educação e infraestrutura, para garantir que os moradores do Porto da Folha tenham acesso a prestação de serviços básicos e condições de vida melhores.

Fonte e foto EM Assessoria