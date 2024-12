Prefeito eleito de Socorro, Dr. Samuel, toma posse no dia 1º de janeiro

O prefeito eleito de Nossa Senhora do Socorro, Dr. Samuel Carvalho (Cidadania), tomará posse no próximo dia 1º de janeiro, marcando o início do mandato de 2025-2028. Ele será empossado ao lado do vice-prefeito Elmo Paixão (União Brasil) e dos 21 vereadores eleitos para o município.

A cerimônia de posse terá início com um culto na Igreja Assembleia de Deus João Alves Filho, às 14h, seguido de uma Missa na Igreja Matriz de Socorro, às 16h. Às 18h, os eleitos serão oficialmente empossados durante sessão na Câmara Municipal. A programação será encerrada com os cumprimentos e recepção ao prefeito e ao vice-prefeito no Centro Administrativo de Nossa Senhora do Socorro.

Eleição 2024 – Samuel Carvalho foi eleito prefeito de Nossa Senhora do Socorro com expressivos 56.391 votos, tornando-se o mais votado da história do município. Formado em Direito pela Universidade Tiradentes e pós-graduado em Gestão Pública com ênfase em Cidades Inteligentes, ele também acumula experiência legislativa após ser eleito deputado estadual em 2018 e reeleito em 2022.

Foto: Milton Carvalho

Por Fernanda Santiago