PREFEITO ELEITO DE SOCORRO, SAMUEL CARVALHO TEM CONTAS APROVADAS E SERÁ DIPLOMADO NA PRÓXIMA TERÇA-FEIRA

O município de Nossa Senhora do Socorro está cada dia mais próximo de ter um novo gestor. Nesta sexta-feira (13), a Justiça Eleitoral aprovou a prestação de contas da campanha do prefeito eleito, Dr. Samuel Carvalho (Cidadania), confirmando a regularidade de todos os gastos e a transparência no processo eleitoral. O próximo passo é a diplomação, que ocorrerá na próxima terça-feira, 17.

“A aprovação das nossas contas pela Justiça Eleitoral é a confirmação do trabalho sério e transparente que realizamos ao longo da campanha. Agora, aguardamos com expectativa a diplomação e a posse, que oficializarão a vontade do povo de Socorro. O sentimento é de profunda alegria e gratidão por vivenciar este momento tão significativo para o futuro do nosso município”, destacou Samuel.

A cerimônia de diplomação será realizada às 9h, no auditório do Centro de Excelência Profissionalizante Professora Neuzice Barreto, no Marcos Freire 2. A partir da diplomação, Samuel estará apto a tomar posse no cargo de prefeito, cerimônia realizada, tradicionalmente, no dia 1º de janeiro.

Foto assessoria

Por Fernanda Santiago