Prefeito em exercício Ricardo Marques concede entrevistas sobre os 100 dias de gestão

O prefeito em exercício de Aracaju, Ricardo Marques, concedeu entrevistas nesta segunda-feira (14), para destacar os primeiros 100 dias da gestão municipal.

O gestor esteve nos telejornais SE1, da TV Sergipe, e Balanço Geral – edição da tarde, da TV Atalaia, onde falou sobre os avanços, desafios e projetos em curso na capital sergipana.

Durante as entrevistas, o prefeito em exercício detalhou a economia gerada no novo contrato da limpeza urbana, a mudança na gestão no Hospital Nestor Piva, a convocação de novos profissionais da saúde, as melhorias no Hospital Fernando Franco, como a construção da ala infantil. O gestor também falou das obras em andamento e encaminhamentos para a nova licitação do transporte público.

A primeira entrevista foi concedida ao SE1, apresentado pela jornalista Susane Vidal. Durante a conversa, o prefeito em exercício ressaltou conquistas importantes. “Conseguimos transformar a questão da limpeza urbana na cidade, que era quase um monopólio de 40 anos. Trouxemos duas novas empresas e economizamos mais de R$ 30 milhões”. Ele também destacou a nova gestão no Nestor Piva, mudanças no transporte público com a chegada dos primeiros ônibus com ar-condicionado e a aprovação da implantação dos ônibus elétrico. “Pela primeira vez, temos ônibus com ar-condicionado rodando em Aracaju”. Além disso, reforçou a convocação de mais de 250 profissionais de saúde para reforçar o atendimento nas Unidades de Saúde da Família (USFs).

Questionado sobre a situação da Maternidade Municipal Lourdes Nogueira, que teve o contrato com a empresa gestora rescindido, Ricardo Marques destacou que a Prefeitura vai assegurar uma transição administrativa sem prejuízos para a população. “Nós temos um projeto de ampliar aquela maternidade para ser um hospital que cuida da mãe e do bebê, antes, durante e após a gestação”, pontuou.

Em entrevista à TV Sergipe, Ricardo Marques falou sobre o decreto que trata sobre a vida útil dos ônibus em circulação na cidade. “A medida estabelece que só podem rodar veículos com até 12 anos de uso. Aqueles que ultrapassarem esse limite serão recolhidos, por determinação da prefeita e nossa também. Chega de transporte sucateado. A população merece qualidade”.

TV Atalaia

Na entrevista ao Balanço Geral, apresentado por Sérgio Cursino, o tema transporte público voltou a ser destaque, assim como as ações voltadas à saúde. Ricardo Marques reforçou os investimentos na eletromobilidade. “Não estamos inventando a roda. Isso já acontece em cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre e Paris (França). Queremos ônibus com ar-condicionado e os elétricos já foram aprovados”, afirmou, destacando o congelamento da tarifa de ônibus como uma medida importante nesses 100 dias. “A prefeita Emília Corrêa teve coragem de impedir um aumento que aconteceria em janeiro com um transporte ainda sucateado”, disse.

À TV Atalaia, o prefeito em exercício também falou sobre as obras em andamento no município. “São mais de 60 obras. Essas que nós já pegamos, outras que já começamos e novas que teremos. Por exemplo, duas delas, em parceria com o Governo do Estado, são duas creches, uma necessidade gritante aqui de Aracaju, que por muito tempo foi esquecida. Teremos na Zona Norte, no bairro 18 do Forte, e outra no Bugio”, informou.

Ricardo Marques citou ainda investimentos na saúde e melhorias na mobilidade. “Mais três unidades básicas de saúde já estão em processo de licitação, mais duas academias da cidade e a ampliação da nossa maternidade”, frisou. O gestor também destacou a preocupação ambiental em obras das avenidas Maracaju e Maranhão, cujos projetos previam a retirada de árvores. “O projeto tem que acontecer, mas sem derrubar árvore”, acrescentou.

Comitê operacional

Nas duas entrevistas, o prefeito em exercício também comentou sobre o trabalho do Comitê Operacional, criado para coordenar medidas emergenciais diante dos impactos das chuvas na capital. “A gente sempre disse que o problema não é a chuva. A chuva é bênção. Mas, infelizmente, com anos de ausência de infraestrutura, as consequências aparecem. Com trabalho preventivo, conseguimos minimizar e, acima de tudo, demos atenção imediata à população. O problema vai acontecer, mas não vamos nos esconder. Vamos estar presentes e buscar soluções para reduzir os impactos de forma mais acelerada”, concluiu.

