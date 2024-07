Prefeito Givanildo Costa debate e ouve as ideias da juventude salgadense

A juventude de Salgado realizou na noite da última quarta-feira, 17, o “Encontro de Jovens com Givas”, para debater ideias e avaliar as políticas públicas do município em apoio ao segmento. Atento, o prefeito Givanildo Costa fez questão de ouvir as ideias que também servirão para construção do Plano de Governo da sua pré-candidatura à reeleição.

Durante o encontro, os jovens estavam empolgados por terem a oportunidade de conversar com o prefeito, pois enxergam nele a possibilidade de ter sua voz ouvida, algo que não acontecia antes. E ao mesmo tempo, a chance de alcançarem mais mudanças e oportunidades.

“Estou aqui porque na gestão do prefeito nossa voz finalmente foi ouvida, algo que há muito tempo não acontecia. Nunca nos perguntaram o que a gente quer e precisa. Mas agora isso mudou. Hoje nos perguntam o que achamos importante para a cidade, o que queremos e isso faz toda a diferença”, enfatizou a estudante de fonoaudiologia, Ana Luiza Tavares.

“Os jovens do nosso município não estão sendo ouvidos somente agora, na proximidade da eleição, mas sempre fomos ouvidos nos últimos três anos e meio da atual gestão. Isso é acreditar na juventude”, ressaltou a advogada Rainara Araújo.

Para o prefeito Givanildo Costa, ouvir a juventude e estar atento às suas necessidades é o único caminho para construir o futuro do município. Mesmo diante de muitas conquistas ainda é necessário muito mais. Eu já estive no lugar deles e eu também queria que minha voz fosse ouvida, mas não foi assim. Hoje que estou do outro lado, não é justo governar essa cidade sem escutar atentamente a juventude. Por isso, esse encontro foi fundamental e vamos levar as propostas dos jovens em conta porque ainda há muito a fazer”, destacou o pré-candidato, Givanildo Costa.

O prefeito também ressaltou a quantidade de obras desenvolvida nos últimos anos com o intuito de socializar e oportunizar a juventude local. Ele destacou as inúmeras praças, quadras poliesportivas e eventos culturais e festivos, além da gratuidade do serviço de transporte universitários para dezenas de estudantes do município. “Tudo isso nos levava a crer que tínhamos um grande reconhecimento da juventude e a realização deste evento, com tantas declarações positivas, concretizou o nosso pensamento”, concluiu.

Fonte e foto assessoria

