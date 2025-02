Prefeito Ivan Sobral participa de encontro nacional em Brasília

O evento encerrou nesta quinta-feira, 13, e reuniu gestores municipais de todo o país

Com o objetivo de buscar projetos e investimentos que garantam o desenvolvimento do município de Itaporanga D’Ajuda, o prefeito Ivan Sobral participa, em Brasília, do Encontro Nacional de Prefeitos e Prefeitas. O evento encerra nesta quinta-feira, 13, e reúne gestores municipais de todo o país em torno de discussões para implementação de políticas públicas que fortaleçam os municípios.

O encontro, que iniciou na última terça-feira, 11, contou com uma vasta programação em torno do tema “A cidade que queremos está em nossas mãos”. Durante os três dias, os prefeitos puderam participar de mesas, painéis, oficinas e debates, visando a capacitação em programas e ações para captação de recursos, buscando ações inovadoras, inclusivas e sustentáveis.

“Viemos participar essa semana do Encontro de Prefeitos em Brasília, com muitas oficinas disponíveis, de diversos temas importantes, como educação, saúde, assistência social, cultura, turismo, enfim, todas oficinas muito interessantes, onde a gente pode abordar todos esses temas”, destaca o prefeito, que está na capital federal acompanhado do secretário da Saúde, Jardel Vasconcelos.

O Encontro Nacional de Prefeitos e Prefeitas é uma iniciativa do Governo Federal, através da Secretaria de Relações Institucionais (SRI/PR), com o apoio da Associação Brasileira de Municípios (ABM), da Confederação Nacional de Municípios (CNM) e da Frente Nacional de Prefeitos (FNP).

Recursos e parcerias

Na oportunidade, o gestor municipal esteve com deputados federais e senadores por Sergipe, firmando parcerias e captando recursos que possam financiar projetos e ações que possibilitem melhorias para a cidade.

“Aproveitamos a oportunidade, já que estamos na capital federal, para visitar parlamentares com o objetivo de garantir emendas para que a gente possa trazer o benefício para nossa população, garantindo a melhoria de vida do nosso povo e também buscando o desenvolvimento da nossa cidade. Estamos saindo daqui com a mala cheia de informação, de trabalho a ser feito, de recursos que serão importantes para que a gente implemente políticas públicas que afetem diretamente e positivamente a vida da nossa população”, afirmou o gestor.

Entre os parlamentares visitados pelo prefeito Ivan Sobral, estão os senadores Rogério Carvalho e Alessandro Vieira, e os deputados federais Katarina Feitosa, Yandra Moura e Thiago de Joaldo, além destes, o prefeito esteve com a primeira-dama e secretária de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania, Érica Mitidieri, e com o secretário de Representação de Sergipe em Brasília, Fábio Reis.

Fonte: Secom / PMI – Foto: Assessoria Fábio Reis / Secom PMI