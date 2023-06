Prefeito José Araquem Aragão confirma que foi agredido por policial militar durante festa em  Graccho Cardoso

A celeuma envolvendo o prefeito de Graccho Cardoso, José Araquem Aragão, e um policial militar durante a realização do tradicional “Casamento do Matuto” que aconteceu em sua 59 ° edição foi tema de entrevista com o gestor municipal e o Tenente-Coronel Jota Luís, porta – voz da Polícia Militar do Estado de Sergipe.

O prefeito revelou ao radialista George Magalhães, âncora do programa jornalístico “Sergipe Verdade”, na rádio SIM 94, 3 Fm que foi agredido por integrante da corporação militar.

Prefeito confirma que foi agredido por militar durante festa em Graccho Cardoso. “Ele bateu na “caixa” dos meus peitos. Levando – me automaticamente ao chão”, enfatizou.

De acordo com o prefeito, após a agressão, o militar sacou a arma em sua direção. “Isso, na frente de minha esposa, filhos e amigos. Inclusive, o prefeito de Muribeca, Mário de Sandra” ressaltou.

Durante fala, Araquem destacou que o Comandante da PM, Alexsandro Ribeiro, apareceu e apaziguou a situação. Na ocasião, o porta voz da instituição, Tenente-coronel Jota Luís, interagiu com o prefeito e trouxe os encaminhamentos já adotados. “Já temos a identificação do PM, foi aberto procedimento investigativo e, iremos ouvir as partes para ver o que realmente aconteceu “, frisou.

Segundo o porta-voz, será avaliado o comportamento dos indivíduos. “Podendo gerar procedimentos, inclusive, contra o prefeito “, citou.

Prosseguindo com a argumentação, o Tenente-Coronel disse que a discussão foi provocada pelo prefeito. “Ele tinha sinais de embriaguez. O prefeito chegou a segurar o policial, enquanto o militar pedia para largar”, contou

O prefeito rebateu. “Não concordo com tal afirmação. Caso não estivesse sóbrio, não estaria aqui reclamando” ratificou.

Por: Elder Santos