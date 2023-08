Prefeito Júnior de Amintas anuncia sucessora para concorrer à eleição no município de  Itabi, em 2024

O prefeito Júnior de Amintas (União Brasil) comunicou que não vai disputar a reeleição para Prefeitura de Itabi. A informação foi dada numa reunião realizada neste sábado, dia 5, com a presença de todo agrupamento político, entre secretários, vereadores e líderes comunitários da região.

Informou ainda que a escolhida para concorrer ao cargo em 2024 será a empresária Enid de Dona Lica, integrante de uma família tradicional do município. O nome foi aprovado por unanimidade dentro do agrupamento em virtude de sua ligação histórica familiar e social com o município.

Durante a reunião, duas figuras políticas importantes declararam apoio ao nome indicado para suceder Junior de Amintas. Trata-se de Juracy e Silvio Sá , respectivamente pai e irmão do saudoso e ex-prefeito valdione Sá.

Importante destacar que a família Sá é precursora deste agrupamento político com enorme contribuição pela eleição de Júnior de Amintas em 2020.

Também participaram do encontro, o deputado estadual Neto Batalha e sua esposa Dra. Gabriella Sá Batalha, além do empresário Décio Souza e do ex prefeito de São Cristóvão e ex-deputado, Armando Batalha.

Na oportunidade, a pré-candidata Enid de Dona Lica fez um discurso de agradecimento pela indicação de seu nome ao cargo de prefeita de Itabi. Ela disse que está preparada para o desafio e disposta a honrar a tradição de todo agrupamento, levando a experiência de longos anos na iniciativa privada. Disse ainda que vai se dedidar à gestão pública e buscar a melhoraria da qualidade de vida de seus conterrâneos.

O deputado estadual Neto Batalha se comprometeu a trazer recursos para o município, onde será lançado nos próximos dias o Programa Avança Itabi. Trata-se de um conjunto de obras que vai trazer benefícios a população e que será apresentado nos próximos dias pelo prefeito Júnior de Amintas, uma iniciativa que deixará um importante legado de sua passagem pelo município.

Foto assessoria

Por Gilson Neto