Prefeito Machadinho finaliza mês de janeiro com popularidade em queda

Parem de colocar a culpa em Weldo e na união dele com Kaká. Assumam a administração municipal”, avisou um político local.

Revista Canindé/SE – É verídico de que o Prefeito Machado Barbosa (Machadinho) finalizou o mês de janeiro com a imagem desgastada perante parte da população e setores da sociedade. Uma das bases fortes para essa situação deve-se ao fato do pagamento referente ao mês de dezembro da classe dos efetivos, Educação, Saúde e outras situações que tangem o campo da habilidade política e atenção.

Uma das reclamações é o fato de Machadinho desligar o telefone e deixar respostas de contatos por vários dias na caixa de whatsapp. Um ex-vereador afirmou que ele tem sido furtivo e se esconde. A causa da classe dos professores têm gerado a grande proporção desse desgaste, e já há indícios de relatos e áudios de “arrependimento” do voto dado à ele, não só das classes, mas também de outras categorias.

A questão não é de posicionamento político partidário, de grupo ou perseguição a gestão de Machado, ou como queiram afirmar para neutralizar a negatividade nítida. Nesse sentido, aos que se apressam em não fazer a interpretação justa, de nada adiantará jogar a culta afirmando que as reclamações advêm de quem votou contra ao projeto de Machado por simpatia a Kaká Andrade, ou seja, jogar a culpa na “oposição” política. A questão é de reflexão e prestar atenção no que de fato o povo tem reclamado. Contudo, deve haver resposta para tal, ou então, mastigar e engolir seco que o rombo aconteceu, mesmo com tempo para reverter.

“Colocar a culpa de que as dificuldades encontradas no início da gestão foram geradas pela administração de Weldo já foi interessante no início, agora já não é mais. Essa justificativa já não é mais aceita, nem suportada, não cola e nem interessa. Viver olhando para o passado só trás dor, não gera resultados positivos em termos de aplicação de política, só gerar ressentimentos, ressuscita raiva e outros sentimentos que não queremos. É hora de deixar o passado. Ninguém deve torcer para não dá certo. Chega de ilusão e atraso, mas o começo não esta sendo bom”, disse uma pessoa da área de Saúde.

“É hora de Machadinho assumir que é prefeito e mostrar competência para o cargo que foi eleito. Até quando vai colocar a culpa em Weldo, na união com Kaká e em terceiros? Ele precisa assumir o protagonismo, dizer algo para a sociedade e mostrar que trabalha nas soluções. É hora da dar entrevistas sobre o que vai realizar, tem que começar a apresentar seu projeto de governo e não ficar prestando entrevista sobre política, sobre a disputa de 2024 contra Kaká e sobre quem vai apoiar para governador ou o que seja em 2026. Queremos sobre Canindé e seu desenvolvimento. Se machado tem dificuldade para falar ou explicar, passe para um assessor, mas diga o que vai fazer. Todos nós dependemos de respostas claras. Tomara que não tenha sido um sonho nosso virar mais um pesadelo”, afirmou com clareza um empresário de Canindé.

Machadinho é de ouvir? Ouve e executa? É centralizador? Tem conselheiro? Os ouve? Faz tudo ao seu jeito, na forma da lei ou por si só? Nos bastidores as conversas indicam falhas gritantes em determinadas situações. O mês de fevereiro deve ter mais surpresas, inclusive no campo político das relações internas, nas externas, a preocupação deve se redobrar.

É evidente que continua gozando de popularidade, entretanto, se medir com gráfico, existe queda acentuada.

Por Adeval Marques