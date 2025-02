Prefeito Machadinho teve conhecimento de assédio moral com servidor?

Um funcionário passou por um constrangimento ao se dirigir à Secretaria Municipal de Finanças de Canindé do São Francisco, em busca de resolver uma situação particular de trabalho. A situação foi observada por diversos funcionários do setor que não se sentiram bem com a situação.

De acordo com as informações, o funcionário por nome de Eduardo Melo, procurou o departamento conforme relatado acima e ao ser recebido passou por um constrangimento por parte de uma funcionária que tem autoridade no setor. Constrangimento e exposição pública é crime e fato como esses acontecem em setores de trabalho, entretanto, se o fato for levado adiante, pode ser passível de processo e indenização.

A informação complementar e a de que o funcionário constrangido estará levando a situação ao conhecimento do prefeito Machado Barbosa e cobrar um posicionamento. Outras informações ao site afirmam que a pessoa autora do assédio moral – não revelada mais que o nome é de conhecimento público – foi orientada por advogados a fazer uma retração em público ao funcionário. Outras denúncias estão chegando recheadas de informações e agora as fontes relatam que não irão se esconder e sim denunciar em suas redes. Tá ficando pior.

Para denunciar assédio moral, pode-se utilizar a Plataforma Fala.BR. A denúncia pode ser feita online ou presencialmente.

O assédio moral pode causar doenças como depressão, distúrbios do sono, palpitações, emagrecimento ou aumento de peso, entre outras, foi uma orientação. Acredita-se que o prefeito Machadinho não é de aceitar situações assim e deva ter fazer algo a respeito.

Por Adeval Marques

Foto: internet