PMA não implementará o reajuste dos servidores e não pagará retroativo

Na noite desta terça-feira (18/6), a direção do Sindipema foi surpreendida com a informação de que o prefeito Edvaldo Nogueira não pagará este mês o valor do reajuste salarial e retroativo das professoras e professores e demais servidores. As fontes ainda informaram que a folha de pagamento já estava pronta e o pagamento seria no próximo dia 21 de junho.

O prefeito Edvaldo segue com o massacre aos servidores e servidoras ativos/as e aposentados/as. É notório que o prefeito está mais empenhado em garantir a sua sucessão à Prefeitura de Aracaju. Conforme divulgado nas mídias, o lançamento da pré-candidatura a prefeito, de Luiz Roberto, será na sexta-feira (21/6).

Atitudes como esta reforçam o que o Sindipema vem denunciando: Edvaldo Nogueira não respeita e tampouco se importa com os professores e professoras ou os filhos e filhas dos trabalhadores e trabalhadoras. A desvalorização dos servidores e servidoras demonstram que nem a Educação nem os serviços públicos estão na pauta central para o prefeito.

De acordo com o portal da transparência, apenas nos primeiros dez dias deste mês, foram lotados 19 cargos comissionados na EMSURB. No portal também é possível visualizar que aquela empresa pública abarca incríveis 524 cargos em comissão e apenas 56 estatutários. Coincidência ou não, a pasta é a mesma que foi comandada por Luiz Roberto, escolhido por Edvaldo Nogueira para a disputa à Prefeitura. Mais do que nunca, é preciso que os órgãos de controle estejam atentos às movimentações nas secretarias e empresas municipais, para que não sejam usadas como comitê eleitoral.

É importante destacar que no mês de maio mais de R$ 11,9 milhões foram gastos com cargos comissionados. O prefeito Edvaldo Nogueira, ao divulgar que o pagamento será feito no próximo dia 21, informa que envolve um montante de R$ 120 milhões. Os valores pagos aos estatutários, aposentados e pensionistas representam pouco mais de R$ 60 milhões. Podemos afirmar que estes valores não são destinados aos servidores e servidoras públicas que respeitaram a legislação para ingressar no serviço público.

O Sindipema seguirá denunciando qualquer violação de direitos e lutando por valorização para os servidores públicos e por uma educação pública verdadeiramente de qualidade e comprometida com os estudantes. Defendemos também a realização de concurso público para todas as categorias.

Fonte e foto Sindipema