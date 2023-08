Prefeito recebe equipe do Ministério da Ciência e Tecnologia

O prefeito Edvaldo Nogueira recebeu, nesta segunda-feira, 7, em seu gabinete, o coordenador-geral de Tecnologia Social e Economia Solidária do Ministério da Ciência e Tecnologia, Dayvid Sousa. Na ocasião, eles trataram sobre o projeto da Prefeitura para implantação do Caju Hub, um espaço destinado à oferta de capacitação para jovens na área da tecnologia da informação, além do estímulo ao empreendedorismo e ao desenvolvimento de novos negócios na área tecnológica. A visita da equipe, segundo Edvaldo, é uma etapa fundamental para que o projeto, que tramita no governo federal, “ganhe celeridade e se concretize”.

“Este foi um encontro muito importante. A criação do nosso hub de inovação é uma iniciativa que faz parte do nosso Planejamento Estratégico e que está alinhado, caminhando lado a lado com a Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Inovação. É um projeto que foi bem aceito dentro do Ministério da Ciência e Tecnologia, que se enquadra nas diretrizes do governo federal e que prevê, além da capacitação de jovens, na área da tecnologia, o incentivo ao empreendedorismo, ao desenvolvimento de novos negócios, de startups, entre outras ações que contribuirão, de maneira efetiva, para o progresso da nossa cidade, notadamente no que diz respeito a essa área”, destacou o prefeito.

Edvaldo explicou também que, além de analisar o projeto da Prefeitura, a equipe realizou uma vistoria no local onde o hub deverá ser implantado, na Orla da Atalaia. “A inspeção foi realizada hoje ainda. Eles fizeram uma vistoria no local e a expectativa é que, ainda neste mês de agosto, o projeto seja aprovado pelo Ministério da Ciência e da Tecnologia para que ele comece a ser executado até o fim do ano. Este é mais um grande passo que daremos para consolidar a nossa capital como uma cidade inteligente, inovadora e criativa”, reiterou o prefeito.

Ao conhecer o projeto detalhadamente, o coordenador-geral de Tecnologia Social e Economia Solidária do Ministério da Ciência e Tecnologia, Dayvid Sousa, elogiou a iniciativa da Prefeitura. “A gestão do prefeito Edvaldo Nogueira, uma gestão altamente inovadora e que tem buscado organizar um sistema de inovação para o município está de parabéns. A ministra está à disposição para ajudar, para apoiar essas iniciativas municipais que visam organizar sistemas de tecnologia. Vamos trabalhar para lançar o quanto antes esse hub que formará dezenas de jovens na área de tecnologia, contribuindo para reduzir um déficit de profissionais nesta área no Brasil. A Prefeitura está no caminho certo, de montar a estrutura para a formação da juventude e para a empregabilidade. Mais uma vez, o prefeito está de parabéns”, frisou.

Caju Hub

O Caju Hub será um espaço destinado à oferta de capacitações para jovens na área da tecnologia da informação. Além da oferta de profissionalização, a unidade terá como foco a formação de mão de obra para empresas do setor de tecnologia que já atuam no estado e para aquelas que se instalarem na cidade, futuramente. A proposta é que o hub seja implantado no Centro de Arte e Cultura J. Inácio, na Orla da Atalaia. Segundo o secretário municipal da Fazenda, Jeferson Passos, para a execução do projeto, a Prefeitura já possui parte dos recursos assegurados por uma emenda parlamentar destinada ao município pelo senador Alessandro Vieira.

“Temos R$3 milhões já garantidos pela emenda parlamentar do senador e mais R$ 3 milhões que estão em análise no Ministério da Ciência e da Tecnologia. A liberação do aporte necessita desta análise e aprovação que a equipe veio fazer, mas do ponto de vista documental e do ponto de vista de enquadramento do projeto às diretrizes do governo federal, já houve sinalização positiva. O projeto despertou o interesse do ministério pelo seu caráter inovador e, pelo o que tomamos conhecimento, antecipa, inclusive, uma ação de um novo programa que o ministério deverá lançar nos próximos meses”, afirmou o secretário.

De acordo com o secretário do Desenvolvimento Econômico e Inovação de Aracaju, Victor Rollemberg, a reunião “deu agilidade ao projeto”. “O Ministério da Ciência e da Tecnologia será um grande parceiro da Prefeitura nesta viabilidade. Estamos trabalhando para avançar efetivamente na implantação do nosso hub de inovação e essa visita marca esse momento. O nosso objetivo é que aquele espaço seja inaugurado o mais rápido possível, sendo um agente de transformação na vida de muitos jovens e movimentando o ambiente de negócios da nossa capital”, disse.

