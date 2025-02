Prefeito Samuel Carvalho faz balanço do primeiro mês de gestão

A iniciativa foi realizada em coletiva de imprensa na manhã desta segunda-feira

O prefeito Samuel Carvalho reuniu, na manhã desta segunda-feira (3), a imprensa sergipana no Centro Cultural Gilson Prado para expor um balanço das ações do seu primeiro mês de gestão à frente da Prefeitura Municipal de Nossa Senhora do Socorro, bem como apresentou o novo secretariado que integra a administração municipal após a reestruturação administrativa.

Entre os dados apresentados, o prefeito mostrou as dívidas acumuladas pelo município, que chegam a cerca de R$ 800 milhões, entre elas, débitos com a Receita Federal, com o Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS), com bancos e fornecedores, entre outros. Além disso, o município se encontra sem as certidões negativas e teve recursos do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) retidos.

Mesmo com todas as dificuldades, a gestão do prefeito Samuel Carvalho mantém a continuidade dos serviços essenciais, sem nenhuma interrupção, e promoveu, ao longo dos primeiros 30 dias, ações importantes para o desenvolvimento do município.

“Encontramos um verdadeiro descaso com a administração, mas arregaçamos as mangas e partimos para o trabalho. Realizamos ações nas áreas de Infraestrutura, com retomada e início de obras, na Educação, Saúde, Assistência e em todas as demais pastas, todos que compõem a nossa gestão estão comprometidos em ofertar o melhor para o povo de Socorro “, destacou o prefeito Samuel Carvalho.

Principais ações

Entre as ações de destaque no primeiro mês de gestão, a Prefeitura promoveu mutirões de limpezas, recuperação da pavimentação do povoado Taboca e do bairro Jardim, realizou a campanha de matrículas e retomou e iniciou reformas de unidades escolares e creches, regularizou o Cadastro Único, lançou o projeto “A Pref Cuidando de Você”, realizou a revitalização das ciclovias e está atuando na reposição de remédios nas farmácias das Unidades Básicas de Saúde (UBSs).

Em parceria com o Governo do Estado, o prefeito Samuel Carvalho anunciou a obra do Guajará, iniciando a tramitação, também, com a empresa Iguá Saneamento. A obra é um anseio antigo da comunidade e foi anunciada ainda nas primeiras semanas de janeiro pelo governador Fábio Mitidieri e pelo prefeito do município.

Além disso, a Prefeitura de Socorro, garantiu, em parceria com a Carreta do Hospital do Amor de Lagarto, a realização de mais de 380 exames, entre mamografias e exames de lâminas.

Novos secretários

Na oportunidade, o prefeito fez o anúncio oficial dos secretários que compõem as pastas criadas a partir da nova reestruturação administrativa. Entre as novas Secretarias e gestores estão a Secretaria Municipal da Defesa da Cidadania, que tem à frente o Dr. Diogo Reis Souza; a Secretaria Municipal da Defesa Social, que será comandada pelo coronel Márcio Lima; a Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres, que terá a ex-vereadora Maria da Conceição, conhecida por Maria da Taiçoca, como gestora; à frente da Secretaria Especial do Banco Municipal Socorrense, será o contador e ex-prefeito Antônio Rodrigues da Paixão (Tonho da Caixa); comandando a Secretaria Especial da Promoção e Defesa dos Direitos dos Animais, terá Adriano Bandeira; a Secretaria Especial da Ciência, Tecnologia e Inovação terá à frente o enfermeiro Luan Araújo; e na Secretaria Especial de Gabinete, o comando será do vereador reeleito, Alyson de Almeida, conhecido por Lalo.

Foto: Milton Carvalho

Fonte: Assessoria de Comunicação