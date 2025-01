PREFEITO SAMUEL CARVALHO REVELA UMA DÍVIDA DE R$ 650 MILHÕES COM A RECEITA FEDERAL DEIXADA PELA ÚLTIMA GESTÃO

O prefeito de Nossa Senhora do Socorro, Samuel Carvalho, esteve na Receita Federal nesta segunda-feira (20) para uma reunião sobre a saúde financeira do município. De acordo com o levantamento apresentado, há um débito de mais de R$ 650 milhões, que foram acumulados pela última gestão municipal.

De imediato, Samuel afirmou que a dívida é preocupante e pode impactar no andamento do planejamento para os 100 primeiros dias. “Estou aqui para prestar contas, agir com transparência, para mostrar a vocês a verdadeira saúde financeira em que encontramos o município de Socorro. Mas com muita garra, muito trabalho, com uma equipe determinada como a nossa, nós vamos melhorar essa realidade, dando muita entrega ao povo de Socorro”, afirmou o gestor.

A reunião, que foi realizada com o Delegado da Receita Federal de Sergipe, André Ricardo Santana Passos, e com os analistas Lívio Vasconcelos e Emília Maria de Santana, aconteceu na sede da Receita Federal, em Aracaju.

Essa não foi a primeira denúncia do prefeito em relação às dívidas deixadas pela última gestão, que também já expôs um débito de R$ 65 milhões com a Torre, responsável pela coleta de lixo urbano, e outras pendências financeiras.

Por Fernanda Santiago – foto assessoria