Prefeito Sérgio acompanha início das aulas com o programa ‘Bom dia Feliz’

O prefeito Sérgio Reis acompanhou, nesta segunda-feira, 10, o início do ano letivo nas escolas da rede municipal de Lagarto. O gestor esteve nas escolas municipais Monsenhor Jason Barbosa Coelho, Manoel de Paula, Frei Cristóvão e na UMEI Professora Maria Valderez Freire para desejar boas-vindas aos estudantes e verificar de perto o lançamento do programa “Bom dia Feliz”, que assegura o desjejum aos alunos, contribuindo significativamente para a melhoria da aprendizagem. A iniciativa, que beneficia quase 14 mil alunos, representa o compromisso da nova gestão em promover dignidade à comunidade escolar.

Ao acompanhar o retorno das aulas com o programa, Sérgio Reis destacou que o momento “marca uma nova era para a Educação de Lagarto”. “Hoje é um dia muito feliz. Estamos dando início ao ano letivo em Lagarto com uma ação muito especial: o programa Bom dia Feliz. A partir de agora, antes de iniciar as aulas, nossos alunos terão um café da manhã completo, com frutas, leite e proteína, garantindo que comecem o dia bem alimentados e preparados para aprender melhor. Nossa gestão está comprometida em mudar a realidade do município e não há melhor forma de fazer isso do que priorizando uma pasta tão fundamental. Com essa iniciativa, estamos investindo em educação de qualidade e construindo um futuro melhor para nossos alunos”, afirmou o prefeito.

O programa ‘Bom dia Feliz’ foi instituído pela Secretaria Municipal de Educação com a finalidade de qualificar a educação pública de Lagarto. Por meio dele, todos os estudantes terão acesso à primeira refeição do dia nas escolas da rede, garantindo que nenhum aluno entre em sala de aula com fome.

A secretária municipal de Educação, Taysa Mercia, reforçou o compromisso da gestão com a oferta de alimentação escolar de qualidade aos alunos da rede municipal, desde a Educação Infantil até o 9º ano. “É essencial que nossas crianças e adolescentes comecem o dia bem alimentados, pois um corpo nutrido favorece a aprendizagem. Nosso compromisso é garantir condições dignas e de qualidade para que todos tenham um ensino ainda melhor. É assim que fazemos bem, é assim que fazemos melhor”, frisou a gestora da pasta, acrescentando que houve um aumento de quase dois mil alunos na rede municipal de Lagarto, o que demonstra a retomada da confiança da população na Educação da cidade.

“Ação relevante”

Professora do município há 42 anos, Maria Clemildes dos Santos se emocionou ao se deparar com a nova realidade vivenciada pelos alunos já no primeiro dia de aula. “Eu presenciei muitos momentos diferentes na rede. Quando o avô de Sérgio era o prefeito, a refeição era comida de verdade, arroz, feijão, salada, de tudo. Os alunos iam embora de barriga cheia. Na última gestão da Prefeitura, era ao contrário. Eu via os estudantes pedir comida pela manhã e não ter. Só tinha lanche de verdade quando vinham tirar foto. Hoje, quando cheguei na escola, me emocionei. O prefeito Sérgio chegou para fazer bonito e mudar a realidade dessas crianças”, expressou.

Da mesma forma, a professora Nadja Maria, que leciona na turma de Educação Infantil da EM Monsenhor Jason Barbosa Coelho, destacou a relevância da oferta de alimentação escolar para os alunos, especialmente aqueles que enfrentam longos trajetos para chegar à escola.”Muitas crianças vêm de comunidades distantes e saem de casa muito cedo, algumas por volta das 6h. Muitas vezes, elas trazem algo para comer, mas nem sempre é suficiente. Agora, com a alimentação oferecida pela escola, isso fará uma grande diferença para elas”, pontuou.

Ela destacou ainda como a primeira refeição do dia impacta no desempenho dos alunos. “As crianças que não tomam café da manhã em casa, por conta do horário, acabam ficando dispersas ou até tristes. Ter essa garantia na escola ajudará muito no aprendizado. Nossa escola tem um dos maiores IDEBs do município, e esse cuidado, aliado ao empenho dos professores e da comunidade escolar, é fundamental para manter esse resultado positivo”, frisou.

Merendeira da escola Manoel de Paula, Vilma Hora dos Santos, que é servidora efetiva há 12 anos, também comemorou as melhorias na merenda escolar neste início de ano letivo. “Quando entrei aqui, me arrepiei. A diferença este ano é enorme. A escola está mais organizada, temos mais materiais e, principalmente, a merenda está com muito mais qualidade e variedade, algo que não tínhamos no ano passado. Antes, por exemplo, só tínhamos uma manteiga, e agora a geladeira está cheia. Se continuar assim, Lagarto ganhou o maior presente, que foi esse prefeito”, celebrou.

Início do ano letivo

Das 76 unidades do município, incluindo creches e escolas, apenas três não iniciaram as aulas nesta segunda. São elas: Escola Municipal Adeilde de Oliveira Monteiro (Estancinha); Escola Municipal Professora Josileide Melo de Araújo (Jenipapo) – Antiga Irmã Maria Cândida; e UMEI Vovó Marcionilia. O adiamento das aulas nestas unidades ocorreu em virtude do atraso no cronograma de execução dos serviços de reparos nos telhados, por parte da empresa terceirizada MVA LTDA, situação recorrente durante os seis anos em que já atua no município.

A previsão dada para a finalização dos reparos pela Prefeitura à empresa é de duas semanas. Para isso, a gestão municipal acompanhará a situação de perto, evitando que mais um atraso se repita. A reposição das aulas para os 600 alunos das três unidades, sendo 500 do Ensino Fundamental e 100 do Ensino Infantil, será realizada em momento oportuno.

Assim como essas escolas, as demais unidades de ensino do município também estão passando por readequações em suas estruturas para assegurar ambientes adequados e seguros aos estudantes e professores.

“Estamos realizando reparos essenciais, começando pelas escolas que estavam em situação impraticável. São 76 unidades e, ao longo dos próximos 18 meses, todas passarão por melhorias estruturais para oferecer um ambiente adequado ao aprendizado. Nosso foco é minimizar os problemas, garantindo merenda, materiais e estrutura para os alunos. Sabemos que ainda há ajustes a serem feitos, mas esta é uma nova história que está começando, de um novo jeito”, salientou a secretária de Educação, Taysa Mércia.

Texto assessoria – Foto: Denisson Rosendo