PREFEITO SÉRGIO FIRMA PARCERIA COM A DESENVOLVE-SE PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO

De forma pioneira em Sergipe, Lagarto contará com contratos na modalidade Built to Suit (BTS), para o aluguel de espaços já preparados para a implantação de creches e UBS, reduzindo assim os custos do município com obras.

O prefeito Sérgio Reis firmou, nesta segunda-feira, 27, uma importante parceria com o Governo de Sergipe, através da Agência de Desenvolvimento (Desenvolve-se), para a elaboração de quatro projetos que levarão desenvolvimento, modernização e tecnologia para Lagarto de maneira célere, moderna e econômica. Em reunião com o presidente da Agência, Milton Andrade, com a participação de Fábio Reis, deputado federal licenciado e atual secretário Especial de Representação de Sergipe em Brasília, o prefeito estabeleceu as principais diretrizes para a realização dos projetos, incluindo, de maneira pioneira no estado, a contratação de serviços no modelo Built to Suit (BTS), que significa o aluguel de espaços já preparados para a implantação de creches e unidades de saúde.

“Dentro destes projetos está a construção de um Centro de Administração, construção de creches e UBS, um complexo logístico industrial, e o projeto para a construção de um Distrito Industrial. Com isso, nós iremos, sobretudo, economizar, modernizar e colocar a estrutura pública no mesmo patamar que a iniciativa privada hoje tem. Assim, estamos trazendo a inovação, a celeridade e, principalmente, o compromisso na geração do desenvolvimento socioeconômico da nossa cidade”, destaca Sérgio.

De acordo com o presidente da Desenvolve-se, Milton Andrade, os projetos estarão focados em três pilares: arquitetura, viabilidade econômico-financeira e viabilidade operacional. Com os projetos prontos, Lagarto estará no radar do mercado industrial, atraindo novos investimentos, centros de distribuição, além da geração de emprego e renda.

“A Agência colocará os projetos para o mercado e, do ponto de vista dos equipamentos públicos, nós vamos acelerar numa modalidade moderna de BTS, que são espaços construídos para que a Prefeitura possa alugar, sem precisar desembolsar uma obra. Esse modelo já é adotado em Alagoas, São Paulo e outras cidades. Em Sergipe, Lagarto irá implementar de forma inédita, sendo o primeiro município a adotar esse modelo de gestão que respeita o dinheiro público e, principalmente, respeita o cidadão, porque quando se coloca uma estrutura pública com a mesma qualidade da privada, está respeitando, acima de tudo, o contribuinte”, explica Milton.

Projetos

O primeiro projeto estará disponível para o mercado industrial dentro do prazo de 120 dias, conforme destaca Milton. “Será o de Cidades Inteligentes, que contará com três etapas, sendo a primeira delas a implementação de videomonitoramento, wi-fi gratuito e eficiência energética em Lagarto. Assim que o projeto estiver pronto, vamos colocar no mercado para apresentar aos interessados. O segundo projeto é o complexo logístico-industrial, onde teremos, de um lado, centros de distribuição, centros logísticos e, do outro lado, um distrito industrial”, revela.

Este segundo projeto deverá aumentar a arrecadação de tributos do município, além de gerar emprego, bem como aumentará a renda per capita dos munícipes. “Esse projeto deve levar cerca de oito a 12 meses para ser disponibilizado no mercado”, complementa Milton.

Os demais projetos estão relacionados ao modelo Built to Suit (BTS) de contratação, para o aluguel de espaços que funcionarão como creches e UBS em Lagarto. “Nós devemos levar seis meses para colocar esse projeto no mercado, os quais levarão Lagarto a reduzir o déficit de creches ou quase zerando, e da mesma forma com relação à saúde. Esses equipamentos públicos terão qualidade de privado, bem com manutenção, com a obra sendo feita pelo setor privado, e o aluguel pago pela Prefeitura, para que o prédio seja mantido e conservado”, explica Milton.

Ainda conforme o presidente da Desenvolve-se, a partir destes projetos elaborados, o município de Lagarto poderá assistir à população com serviços públicos de qualidade de maneira mais rápida, ao contrário do que aconteceria se fosse realizar obras de construção de creches e unidades de saúde com recursos do Tesouro Municipal. “O pleito do prefeito Sérgio foi pensando em celeridade, porém, com a mesma qualidade da rede privada, por isso que teremos o modelo BTS, pois é a gestão moderna adotada no Brasil, com este viés. Desta forma, Lagarto estará recebendo novos equipamentos para atender à população”, disse Milton.

Texto e foto assessoria