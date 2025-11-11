PREFEITO SÉRGIO REIS ACUSA 4 VEREADORES DE OPOSIÇÃO DE ENVOLVIMENTO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA

O prefeito de Lagarto, Sérgio Reis (PSD), acusou quatro vereadores da oposição — Gordo do Quilombo, Gordinho de Jorge da Laranja, Fabiana de Sandro do Boeiro e Fernando Moura — de envolvimento com uma organização criminosa supostamente ligada à venda irregular de terrenos públicos.

A fala foi divulgada pelo SE79, na última sexta-feira (7), dois dias após uma ação da Prefeitura no Jardim Campo Novo, onde máquinas demoliram estruturas de casas em fase inicial de construção de famílias em situação de vulnerabilidade.

O episódio repercutiu na imprensa e foi denunciado por moradores e vereadores, que foram ao local para fiscalizar e ouvir relatos das famílias.

Na sexta, o prefeito reagiu afirmando que os vereadores “promovem desordem” e estariam “envolvidos com o crime organizado”. Segundo ele, pessoas da localidade estariam vendendo terrenos públicos a famílias simples, e essas pessoas seriam aliadas políticas da oposição.

“Quatro vereadores envolvidos com incitação ao crime, promovendo desordem no Jardim Campo Novo. Existem pessoas vendendo patrimônio público, e eu quero saber o envolvimento deles”, disse o prefeito.

Sérgio Reis afirmou ainda ter determinado à Procuradoria do Município que registre queixa formal junto à Delegacia e ao Ministério Público, pedindo investigação sobre o caso.

Nas últimas semanas, Sérgio Reis tem usado boa parte de seus discursos para atacar a oposição, o que evidencia um desconforto crescente com a atuação fiscalizadora dos parlamentares.

A forma como o prefeito se expressou na última sexta, revelou destempero, evidenciando que para desviar o foco

e tentar encobrir erros da própria gestão, após uma ação vista como desastrosa e sem amparo social, que criou uma crise sem precedentes, o gestor teria tornado o embate transferido o desgaste político para o campo pessoal.

Até o momento, o RegionalSe não conseguiu identificar nenhum inquérito aberto, nem comprovação das acusações, e a oposição ainda não se pronunciou oficialmente. A reportagem seguirá acompanhando os próximos desdobramentos.

Fonte Regional SE