PREFEITO SÉRGIO REIS DEFENDE PERMANÊNCIA DE IBRAIN NA ASSEMBLEIA: “LAGARTO PRECISA DE UM DEPUTADO ESTADUAL”

Durante entrevista no Jornal da 102, na rádio 102.7 FM, com o radialista Aclécio, o prefeito de Lagarto, Sérgio Reis, fez questão de destacar a importância do deputado estadual Ibrain de Valmir (PV) para o município e reafirmou seu compromisso com a continuidade do parlamentar na Assembleia Legislativa de Sergipe.

“Ibrain tem sido uma voz ativa em defesa de Lagarto e da região centro-sul. Coloca emendas, cobra, debate, trabalha. É um deputado presente, atuante e comprometido com o povo. Tenho um compromisso moral com sua permanência na Assembleia”, afirmou o prefeito.

Sérgio também ressaltou que a cidade de Lagarto não pode abrir mão de ter um representante direto na Casa Legislativa. “Eu preciso de Ibrain na Alese para defender os interesses de Lagarto e da população de nossa cidade. Não é apenas por política, é por necessidade. Quem acredita em nosso projeto de reconstrução da cidade, está com Ibrain”, completou.

O apoio de Sérgio a Ibrain reforça a sintonia entre os dois líderes, que têm atuado em parceria por avanços em diversas áreas do município, como saúde, que já recebeu, somente este semestre R$1,5 milhão para fortalecimento dos serviços de saúde pública na cidade.

Ascom – Deputado estadual Ibrain de Valmir