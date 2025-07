PREFEITO SÉRGIO REIS FAZ BALANÇO DOS PRIMEIROS 6 MESES DE GESTÃO COM AVANÇOS EM SAÚDE E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR

O prefeito de Lagarto, Sérgio Reis, concedeu entrevista à Rádio Fan FM nesta sexta-feira, dia 11 de julho, onde apresentou um balanço dos primeiros seis meses de sua gestão à frente do município. Segundo o chefe do Executivo Municipal, os avanços são significativos e refletem o compromisso com a reconstrução da cidade e com uma gestão transparente e eficiente.

“Assumimos a Prefeitura diante de um cenário de caos: ruas esburacadas, escolas sem condições de funcionamento, postos de saúde desabastecidos. Nosso foco inicial foi agir com emergência, planejamento e responsabilidade para reerguer Lagarto”, afirmou o gestor.

Entre as conquistas destacadas, está a implantação do Diário Oficial do Município, a licitação de três novas Unidades Básicas de Saúde (UBS), um novo Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), e o projeto da UPA 24 horas, que já se encontra em fase final de elaboração.

Saúde com mais estrutura e medicamentos disponíveis

O prefeito informou que os postos de saúde da rede municipal estão abastecidos com todos os medicamentos de responsabilidade da Prefeitura. A regularização foi possível graças à reorganização administrativa e às licitações feitas com planejamento e transparência.

Além disso, a parceria com o Governo de Sergipe já ampliou o número de exames clínicos. Lagarto ainda contará com o Hospital do Amor, que está em fase de conclusão e prestes a ser inaugurado. A unidade será referência em oncologia para toda a região Nordeste, inclusive com a realização de tratamentos oncológicos.

Convocação de concursados e valorização dos servidores

Outro ponto importante da entrevista foi a convocação dos primeiros 87 aprovados no concurso público. Segundo o prefeito, essa convocação só foi possível após ajustes fiscais e aprovação judicial, já que a gestão anterior ultrapassou os limites da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Sérgio Reis negou qualquer tentativa de burlar o concurso e esclareceu que o projeto de lei enviado à Câmara visa regulamentar contratações temporárias com mais transparência, assegurando direitos aos contratados.

Sobre o reajuste salarial, o prefeito destacou que os servidores estão há mais de 11 anos sem aumento e que aguarda os dados do terceiro quadrimestre para anunciar o reajuste com responsabilidade fiscal. Já o Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos (PCCV) está em estágio avançado, com comissão formada e estudos em andamento para sua implantação.

Obras e infraestrutura: cidade sendo reconstruída

Sérgio Reis também detalhou os investimentos em obras estruturantes. A duplicação da entrada da cidade está em fase final, aguardando apenas o remanejamento de postes pela Energisa. O anel viário, com recursos de R$ 20 milhões destinados pelo senador Rogério Carvalho, será licitado em breve.

Além disso, o município se prepara para receber um novo distrito industrial com gás natural canalizado, fruto de investimento do Governo de Sergipe, que, segundo o prefeito, atrairá novas indústrias e ampliará a geração de empregos. Outro destaque é a duplicação da Rodovia SE, também em articulação com o governo Estadual e Federal.

“No segundo semestre, está previsto o lançamento de um pacote de obras com recursos da própria Prefeitura, como pavimentações, construção de praças, reformas de postos de saúde e novas creches”, destaca Sérgio.

Compromisso com a verdade e com a retomada do protagonismo de Lagarto

O prefeito também respondeu a fake news que circula sobre sua gestão e reafirmou o compromisso com a legalidade e a boa aplicação dos recursos públicos. “Recebemos cerca de R$ 30 milhões em caixa, entre saldo e novos repasses, e estamos utilizando com responsabilidade e planejamento. Boa parte dos recursos deixados pela gestão anterior foi mal utilizada, segundo apontamentos do Tribunal de Contas”, disse.

Sérgio Reis destacou ainda o apoio de senadores e deputados federais, como Rogério Carvalho, Alessandro Vieira e Tiago de Joaldo, na captação de recursos. Por outro lado, lamentou que o deputado Gustinho Ribeiro não tenha destinado nenhuma emenda a Lagarto até o momento.

Sobre os alertas fiscais emitidos por órgãos federais, como o Fundeb, o prefeito tranquilizou a população: “Já reativamos o Conselho do Fundeb, convocamos eleições e estamos atualizando as prestações de contas. Lagarto não perderá recursos por conta disso”.

Investimento em saneamento básico

O saneamento básico também entrou na pauta. O Governo do Estado vai investir cerca de R$ 60 milhões em áreas críticas, como Morro da Boa Vista, Jardim Campo Novo e Bica. A empresa Iguá, responsável pelo serviço, foi chamada pela Câmara Municipal de Lagarto para apresentar plano de ação para os problemas herdados da antiga prestadora.

Por fim, o prefeito reforçou que Lagarto está retomando seu protagonismo no cenário estadual com ações concretas. “Com investimentos em infraestrutura, saúde, urbanização e desenvolvimento econômico, Lagarto avança de forma planejada e sólida. A chegada do Hospital do Amor, que contará com a presença do presidente Lula em sua inauguração, é símbolo desse novo tempo que estamos construindo juntos”, apontou Sérgio Reis.

Foto: Denisson Rosendo