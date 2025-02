SÉRGIO REIS MARCA PRESENÇA NO ENCONTRO DE NOVOS PREFEITOS EM BRASÍLIA E ARTICULA RECURSOS PARA LAGARTO

O prefeito de Lagarto, Sérgio Reis, acompanhado da vice-prefeita, Suely Menezes, e do secretário municipal de Relações Institucionais, Alex Dentinho, participou ativamente do Encontro de Novos Prefeitos e Prefeitas (ENPP), realizado entre os dias 11 e 13 de fevereiro, em Brasília. O evento, promovido pela Presidência da República, reuniu gestores de todo o Brasil com o objetivo de fortalecer a relação entre os municípios e o Governo Federal, além de ampliar investimentos e fortalecer o pacto federativo.

Com o tema “A cidade que queremos está em nossas mãos”, o ENPP teve como foco promover o diálogo e a cooperação entre os gestores municipais e os diversos ministérios do governo. Durante o evento, Sérgio Reis pôde conhecer os programas do Governo Federal, aprender novas formas de captação de recursos e fortalecer parcerias para a implementação de políticas públicas inovadoras e sustentáveis.

Sérgio acompanhou de perto a agenda e destacou a importância do encontro para Lagarto. “É uma excelente oportunidade para discutir as necessidades da nossa cidade, buscar investimentos e aprimorar a gestão pública. O evento oferece uma plataforma única de aprendizado e articulação para que possamos trazer mais recursos e soluções para Lagarto,” afirmou o prefeito.

Além da participação no ENPP, Sérgio Reis teve uma reunião com o deputado federal Fábio Reis e o assessor especial da Secretaria de Relações Institucionais, Mozart Sales, para discutir projetos para o município e articular a viabilização de recursos federais. Durante o encontro, que teve foco na saúde, Mozart Sales ressaltou a importância do diálogo para a resolução de demandas federativas.

“Foi muito importante ouvir o deputado Fábio Reis e o prefeito Sérgio, que trouxeram reivindicações importantes, mostrando a realidade e colocando as peças importantes para a articulação federativa. Estamos recebendo junto aos Ministérios da saúde e da educação, no sentido de poder atender esses pleitos. Estou muito satisfeito em poder prestar esse serviço ao município, juntamente com esses políticos que são figuras importantes da política do Estado de Sergipe e que têm sempre contribuído com o governo do presidente Lula.”

O prefeito Sérgio também comentou sobre a celeridade necessária para os processos que envolvem a saúde no município. “Tivemos a oportunidade de conversar para pedir celeridade nesse processo de intermediação para poder implementar e ofertar serviços no Hospital do Amor do município de Lagarto. Uma obra importante, que o próprio presidente disse que quer estar presente na inauguração. Sei que o assessor Mozart e todo o seu corpo técnico, juntamente com essa articulação, trarão o quanto antes a inauguração do Hospital do Amor, credenciando de forma definitiva para prestar serviços à população”, disse.

Além da reunião sobre Saúde, o prefeito também visitou o stand do MovCEU, um equipamento cultural itinerante. A iniciativa, por meio de um veículo adaptado, visa a promoção de ações culturais e trocas entre os centros urbanos e as periferias. O veículo conta com uma biblioteca, estúdio para a produção e edição audiovisual, óculos de realidade virtual, palco montável, projetor e telão, e recursos que permitem a realização de apresentações, cinema ao ar livre e oficinas de formação artística e cultural. O objetivo do MovCEU é alcançar pequenas cidades, assentamentos rurais e populações tradicionais em áreas afastadas ou periféricas.

O prefeito Sérgio Reis destacou a relevância do projeto e afirmou que deverá levá-lo para Lagarto. “A van levará cultura para as localidades mais distantes do nosso município, com toda acessibilidade, tecnologia e inovação. Dá para fazer podcast, programas culturais, e conta com toda a estrutura, como as mesas, telão, som”.

*ENPP*

O evento como um todo conta com 100 conferências e 60 oficinas sobre temas essenciais para a gestão pública, como boa governança, sustentabilidade, inovação e soluções para o desenvolvimento social. A expectativa é que, com as novas parcerias e recursos, Lagarto dê um salto significativo no desenvolvimento de suas ações sociais, ambientais e econômicas.

A participação de Sérgio Reis no Encontro de Novos Prefeitos e Prefeitas e sua agenda de reuniões reforçam o empenho do prefeito na busca por recursos para Lagarto. Com o apoio de representantes políticos e a união com outras prefeituras, a cidade se prepara para fortalecer ainda mais suas políticas públicas e avançar no desenvolvimento de soluções inovadoras e sustentáveis.