Prefeito Sérgio Reis participa da 26ª Marcha em Defesa dos Municípios, em Brasília

Reforma tributária foi destaque entre os temas debatidos no terceiro dia do evento

Com foco em debater os temas prioritários para as cidades, o prefeito de Lagarto, Sérgio Reis, participa da 26ª edição da Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios. Realizado entre os dias 19 e 22 de maio, na capital federal, o evento reúne mais de 13 mil gestores e gestoras municipais, tornando-se o maior da história da mobilização promovida pela Confederação Nacional de Municípios (CNM).

Com o tema “Autonomia Municipal: a Força que Transforma o Brasil”, a Marcha tem como foco o debate de pautas prioritárias para os municípios, como a crise fiscal, a reforma tributária, a PEC 66/2023 e os impactos das mudanças climáticas. Nesta quarta-feira, 21, terceiro dia de programação, a reforma tributária esteve entre os temas mais debatidos, com atenção especial às mudanças no modelo de arrecadação e repasses para os entes municipais. O prefeito Sérgio Reis acompanhou atento o painel.

“Os municípios estão sobrecarregados e precisam urgentemente da ajuda do governo federal. É preciso descentralizar os recursos e aprovar pautas como a PEC 66, que vai aliviar os restos a pagar e as dívidas do INSS. Além disso, tratamos sobre a Reforma Tributária, que é uma luta coletiva dos gestores municipais. A nossa defesa é pela autonomia municipal, tornando as gestões mais eficientes e justas. Portanto, essa mobilização nacional é fundamental e tenho certeza de que vamos avançar com essas conquistas”, destacou.

Desde que teve início, na última segunda-feira, 19, a Marcha dos Prefeitos colocou em debate temas com os quais os gestores e gestoras lidam cotidianamente na rotina de seus municípios. Entre eles estão a autonomia municipal, sustentabilidade fiscal e previdenciária e os desafios das gestões municipais. Neste terceiro dia, além da reforma tributária como tema central, os participantes trataram sobre o panorama da educação municipal, o SUS nos municípios, a COP 30 e o federalismo climático.

Além das discussões de plenária, o evento também oferece atendimento técnico especializado, com análises detalhadas dos indicadores municipais e orientações práticas para gestores. Sérgio Reis avaliou positivamente a iniciativa e ressaltou o valor do conhecimento técnico para aprimorar a administração pública.

“É uma grande oportunidade para buscar soluções que fortaleçam a nossa gestão em Lagarto e que nos assegurem levar a cidade ao desenvolvimento que tanto sonhamos. Um dos estandes que pude visitar, por exemplo, foi sobre cidades inteligentes, o que coaduna com o projeto que estamos começando a construir em Lagarto. Estamos trabalhando pela conectividade e integração urbana, com foco em transformar a nossa cidade em um lugar conectado, moderno e eficiente”, frisou.

A Marcha em Defesa dos Municípios se estende até esta quinta-feira, 22, quando será apresentada a carta com as principais demandas das cidades à ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann. O ato também contará com a presença do ministro das Cidades, Jader Barbalho Filho.

Integram a comitiva de Lagarto na Marcha a vice-prefeita Suely Menezes, os secretários Wédson Andrade (Turismo), Alexsandro Carvalho Xisto (Relações Institucionais), Marlysson Magalhães (Indústria e Comércio), Weslley Carvalho (Inclusão das Pessoas com Deficiência) Luciano Alves (Agricultura), a secretária Jocelda Araujo Santos (Administração), o presidente da Câmara de Vereadores, Washington da Mariquita, além de mais quatro parlamentares.

Juntos por Sergipe

Além de participar da programação da Marcha nesta quarta-feira, o prefeito Sérgio Reis também acompanhou o evento ‘Juntos por Sergipe’, encontro promovido pelo governador Fábio Mitidieri com prefeitos, prefeitas, deputados, senadores e lideranças políticas do estado. “Mais do que uma confraternização, este é um gesto de união e parceria em favor dos nossos municípios. O Governo do Estado tem sido um grande parceiro de Lagarto, nos ajudando na execução de obras e serviços que alavancam a nossa cidade. Tenho certeza de que seguiremos juntos, fortalecendo laços e reafirmando o compromisso com mais investimentos, obras e melhorias para o povo lagartense”, afirmou Sérgio Reis.

Ascom – foto: Denisson Rosendo