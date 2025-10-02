PREFEITO SÉRGIO REIS SE REÚNE COM GOVERNADOR FÁBIO MITIDIERI PARA DISCUTIR INVESTIMENTOS PARA LAGARTO

O prefeito Sérgio Reis se reuniu, nesta quinta-feira, 2, com o governador Fábio Mitidieri, no Museu Histórico de São Cristóvão, local em que o governador tem despachado mensalmente, dada a importância histórica da cidade, que foi a primeira capital de Sergipe. O encontro teve como objetivo reforçar a parceria entre Prefeitura e Governo do Estado, em prol do desenvolvimento do município.

Durante a reunião, foram discutidos os investimentos que a gestão estadual anunciou para Lagarto este ano, totalizando quase R$ 50 milhões em obras estruturantes para a cidade, por meio do programa Acelera Sergipe. O prefeito estava acompanhado do secretário de Obras de Lagarto, Camilo Roriz.

“Estive reunido com o governador que mais trabalha e gera emprego para o nosso estado. Foi um encontro muito produtivo, em que discutimos sobre os investimentos que o Governo têm para Lagarto e o que o governador confirmou a execução de todos eles, com planejamento e eficiência, honrando o compromisso que firmou com a nossa cidade. Lagarto merece e precisa de ações concretas e nós estamos juntos para fazer acontecer por meio desta parceria que se fortalece a cada dia e que tem dado certo”, destacou Sérgio Reis.

Da mesma forma, o governador Fábio Mitidieri reiterou o seu comprometimento com o município do Centro-Sul do estado e enfatizou que, das ações previstas para a cidade com o montante anunciado, três devem ser iniciadas até dezembro deste ano. “Lagarto é uma cidade estratégica para Sergipe. Por isso, durante a edição do ‘Sergipe é Aqui’ que realizamos no município, confirmamos a destinação de recursos para importantes obras que contribuirão para o seu desenvolvimento e, consequentemente, para o progresso do estado. Das cinco maiores obras divulgadas à época, três eu quero iniciar em dezembro. Além dessas obras, temos outras já previstas para a cidade porque estamos trabalhando para isso e muito em breve informaremos”, afirmou o governador.

Entre as ações previstas para o município estão a requalificação dos calçadões do Centro Comercial, drenagem e macrodrenagem da Bacia 1, infraestrutura da Barragem, intervenções complementares no povoado Colônia Treze, com novo mercado municipal, e a pavimentação da estrada que liga os povoados Açuzinho e Brasília. A lista também inclui investimentos para as áreas da saúde, educação, esporte, agricultura e mobilidade urbana.

Foto: Arthur Soares/Segab Governo

Fonte: Assessoria de Comunicação do prefeito Sérgio Reis