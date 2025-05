PREFEITO VADO GAVIÃO APOIA O NOME DE JEFERSON ANDRADE PARA VICE-GOVERNADOR DO ESTADO DE SERGIPE

O prefeito Vado Gavião é um homem de agrupamento político e como gestor do município de Poço Redondo ele entende que as dificuldades são inúmeras e por isso se faz necessário traçar um planejamento com metas que devem ser alcançadas em seu governo e assim começar uma longa caminhada rumo ao mínimo de desenvolvimento possível.

Na semana passada, Vado Gavião surgiu em uma foto ao lado do deputado estadual Jeferson Andrade, mostrando nitidamente um sinal de apoio ao seu nome para vice-governador, caso seja de fato escolhido para compor a chapa de governo ao lado de Fábio Mitidiere que busca a sua reeleição. Como dito, o prefeito Vado Gavião é homem de grupo.

O ano de 2025 antecede 2026, momento em que acontecerão as disputas políticas para o cargo de governador do Estado de Sergipe. Nesse momento de articulações e estratégias, André Moura, líder do seu partido do prefeito Vado Gavião (UB), é um forte apoiador da reeleição de Fábio Mitidiere que vê no deputado estadual e presidente da Alese, Jeferson Andrade, um político com respaldo, experiente, bem orientado e com respaldo perante a classe política de Sergipe. Entre outros valores, Jeferson é considerado um homem fiel e por isso cotado para ser o vice-governador na chapa de Mitidiere e galga de apoio de diversas lideranças em defesa dele.

Vado Gavião é um político que caminha bem nas esferas do Estado e construiu sua simpatia ao longo de vários mandatos como vereador. Mas do que ninguém, ele sabe a dificuldade de administrar um município sem o apoio do Governo do Estado e dos amigos da política. Sua relação com a classe é grande e bem aceita.

Na fase de pré-campanha e campanha de Vado Gavião, tanto André Moura quanto o governador Fábio Mitidiere, estiveram em Poço Redondo por diversas vezes e teceram elogios ao pré-candidato afirmando que ele – Vado Gavião – tinha todas as qualidades para administrar o município e deles – André e Vado – teria apoio. As demonstrações de amizade e à Vado amentou o capital e reputação política perante a população.

Indispensável registrar que a vitória de Vado Gavião para prefeito de Poço Redondo foi de 9.597 votos. Algo histórico no município, com quase dois mil de diferença para a prefeita Aline Vasconcelos que tinha ao seu lado a articulação do ex-prefeito Júnior Chagas.

Vado sabe que retribuir a amizade e consideração Fábio e André Moura é uma questão de gratidão, um dos princípios basilares da justiça humana.

Vado apoia o nome de Jeferson Andrade para vice-governador do Estado de Sergipe.

Por Adeval Marques