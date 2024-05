PREFEITOS DE SERGIPE PARTICIPAM DA 25ª MARCHA A BRASÍLIA REALIZADA PELA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS

Os prefeitos e prefeitas de Sergipe se uniram a milhares de gestores municipais na 25ª Marcha a Brasília, realizada pela Confederação Nacional de Municípios (CNM), entre os dias 20 e 23, no Distrito Federal.

Considerado o maior evento municipalista da América Latina, a Marcha reúne anualmente, autoridades e gestores de todo o país para discutir e reivindicar pautas em defesa dos interesses dos municípios.

Durante a marcha, os participantes buscam sensibilizar os representantes do governo sobre questões como a distribuição de recursos, repasses financeiros, reformas tributárias que impactam diretamente as finanças municipais, além de buscar soluções para problemas específicos enfrentados pelas gestões.

Neste ano, o evento contou com a participação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, além de ministros do governo. Na oportunidade, o presidente anunciou medidas esperadas pelos gestores. Entre os anúncios, a defesa sobre a desoneração da folha de pagamento, de forma que as demandas da desoneração sejam inseridas no Projeto de Lei (PL) 1.847/2024 e apreciadas pelo Congresso Nacional antes do término do fim da validade da alíquota de 8%, que passou novamente a vigorar com a suspensão de uma liminar do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Cristiano Zanin, por 60 dias.

Além disso, o presidente também declarou que os municípios irão receber incremento de custeio para equipes multiprofissionais e de saúde bucal; que haverá a liberação de recursos financeiros de emendas de bancada e a inserção de municípios com menos de 50 mil habitantes no programa Minha Casa, Minha Vida.

Otimista com os resultados da Marcha, o presidente da Federação dos Municípios do Estado de Sergipe (FAMES), Alan Andrelino, destaca a importância da participação dos gestores. “Durante esse evento, os prefeitos têm a chance de expor as necessidades e desafios enfrentados por seus municípios, buscando apoio e soluções para questões urgentes. Além disso, a Marcha fortalece o diálogo entre os gestores municipais e as esferas governamentais, promovendo a articulação política em prol do desenvolvimento das administrações públicas municipais”, enfatizou Andrelino.

Posse de prefeita sergipana

Durante a Marcha, foi realizada no primeiro dia de programação, a cerimônia de posse da nova diretoria da CNM, biênio 2024-2027. Entre os conselheiros empossados, a vice-presidente da FAMES, Silvany Mamlak, prefeita de Capela, foi reeleita para o cargo de conselheira titular do Conselho Fiscal da entidade.

No momento, Mamlak destacou a CNM como a principal entidade municipalista do continente, empenhada pela ampliação da autonomia das administrações públicas municipais e pela implementação de políticas públicas eficazes em prol da população.

