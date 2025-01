PREFEITOS DESTACAM SIMPÓSIO JUNTOS POR SERGIPE COMO ESSENCIAL PARA DIÁLOGO COM O GOVERNO DO ESTADO

A interiorização das políticas públicas é uma das principais prioridades do Governo do Estado. Alinhado a esse compromisso, foi realizado na tarde desta terça-feira, 28, o Simpósio ‘Juntos por Sergipe’. O encontro contou com as presenças do governador Fábio Mitidieri e dos prefeitos de todas as regiões do estado que, na ocasião, uniram esforços em prol da promoção do desenvolvimento e da qualidade de vida da população sergipana. Os objetivos foram discutir estratégias conjuntas, alinhar metas e reforçar a importância do trabalho em parceria para superar desafios e atender às necessidades dos sergipanos.

O ‘Juntos por Sergipe’ foi amplamente aprovado pelos gestores municipais que participaram do encontro, que elencaram algumas das principais ações desenvolvidas pela administração estadual em seus municípios. O prefeito de Simão Dias, Cristiano Viana, destacou que o Estado tem desempenhado um papel fundamental na assistência à população do município, especialmente por meio do Cartão Mais Cidadania (CMais), que, com 7 categorias em atuação e mais 3 aprovadas para entrar em vigor, destina auxílio financeiro mensal a pessoas em situação de vulnerabilidade social que se enquadrem nos requisitos de cada categoria. “É um programa muito importante, que ajuda na ponta mesmo, aquelas pessoas que mais necessitam de ajuda do poder público nesse momento”, pontuou.

Para o prefeito de Areia Branca, Talysson de Valmir, esse diálogo entre Estado e municípios é fundamental para o atendimento das demandas da população. “É o diálogo que vai construir o futuro para o nosso povo, para o povo sergipano, para o povo areiabranquense. No nosso município, as prioridades são a questão da geração de emprego e renda e também a questão da segurança pública. Areia Branca tem dois presídios, e a gente precisa de um suporte maior da Secretaria de Segurança Pública com o Governo do Estado para que a gente possa dar uma segurança de qualidade para o nosso povo e para os nossos jovens. Temos uma pauta extensa, e eu tenho certeza que nós vamos fazer esse laço entre a prefeitura municipal de Areia Branca e o Governo de Estado, voltado para o povo areiabranquense, para a gente poder melhorar cada vez mais a qualidade de vida no nosso povo”, salientou.

Avanços conjuntos

De Pedra Mole, o prefeito Zé Augusto de Zé de Loló lembrou que a gestão estadual tem destinado diversas obras estruturantes para o município. “O nosso governador já levou várias ações para Pedra Mole, mas o mais importante ele vai levar agora, que já está garantida, a cobertura de uma quadra na cidade, e também uma rodovia que liga Pedra Mole a Simão Dias. A atenção do nosso governador é 100%, ele ouve a gente e procura resolver”, destacou.

Assim como ele, a prefeita de Itabi, Gabi de Lica, chamou a atenção para os investimentos na infraestrutura do município. “Por meio do ‘Acelera Sergipe’, vem aí a reforma de uma quadra, e tudo isso vai levar a melhoria da qualidade de vida para as pessoas”, disse. Segundo a gestora, o encontro foi fundamental para que os prefeitos e prefeitas apresentassem novas demandas ao governo estadual. “Está sendo muito importante para que cada prefeito possa levar as demandas do seu município, e com isso quem tem a ganhar é a população, porque, consequentemente, a gente pode melhorar a qualidade de vida, levar mais investimentos, geração de emprego e renda”, complementou.

O Simpósio ‘Juntos por Sergipe’ contou com a organização da Secretaria de Estado da Casa Civil (SECC); Secretaria Especial de Planejamento, Orçamento e Inovação (Seplan); Secretaria de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania (Seasic); Secretaria de Estado da Comunicação Social (Secom) e Secretaria Especial do Gabinete do Governador (Segab).

Interiorização

O Governo do Estado tem desenvolvido uma série de ações de interiorização das políticas públicas. O grande exemplo é o ‘Sergipe é aqui’, programa de governo itinerante que leva os serviços promovidos pelas diversas pastas e órgãos da administração estadual para os municípios do interior sergipano. Até o momento, 88 municípios foram contemplados pela iniciativa.

Além do ‘Sergipe é aqui’, programas como o ‘Opera Sergipe’ e ‘Enxerga Sergipe’, conduzidos pela Secretaria de Estado da Saúde (SES), foram implementados pela atual gestão para diminuir a fila de espera do Sistema Único de Saúde (SUS) por procedimentos de baixa complexidade e cirurgias de catarata, respectivamente. Até o momento, mais de 21 mil sergipanos de todo o estado já foram beneficiados pelo ‘Opera’, enquanto outros 7,5 mil foram contemplados pelo ‘Enxerga’.

O Governo do Estado também está presente na vida de sergipanos de todos os territórios por meio de políticas assistenciais, a exemplo do programa Prato do Povo, que já entregou mais de 800 mil refeições para a população em situação de vulnerabilidade social em 21 municípios de até dez mil habitantes e maiores índices de pobreza registrados no Cadastro Único (CadÚnico). Outro destaque é o ‘Ciranda Sergipe’, por meio do qual equipes da Secretaria de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania (Seasic) fazem visitas ao interior sergipano, a fim de realizar um diagnóstico integrado das necessidades das populações em situação de vulnerabilidade social em cada município do estado.

O Governo de Sergipe tem investido mais de R$ 200 milhões na primeira fase do programa “Acelera Sergipe”, com 99 obras previstas em 59 municípios, incluindo mercados, estradas vicinais e projetos de turismo. O “Pró-Rodovias” já aplicou R$ 324,7 milhões na melhoria da malha viária e prevê mais R$ 1 bilhão em intervenções, como a Rota do Leite, na SE-175, com aporte de R$ 90 milhões. Para fortalecer a cultura e o turismo no interior, a gestão também retomou o Verão Sergipe, levando grandes shows, esporte e lazer a diversos municípios, após mais de uma década de pausa do projeto.

Foto: Igor Matias