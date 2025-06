Prefeitos do PT eleitos em 2024 se unem para apoio total à reeleição de Mitidieiri, nas eleiçõesde 2026

Deu no ‘Política de Fato’: Prefeitos eleitos pelo Partido dos Trabalhadores (PT) em 2024 caminham para um apoio à reeleição de Fábio Mitidieri (PSD). O principal argumento é a falta de um diálogo franco entre a atual direção do partido, especialmente pelo senador Rogério Carvalho (PT), e as lideranças municipais acerca dos planos para 2026, o que os deixam a mercê de uma desidratação política no cenário estadual.

Entre os prefeitos que já estão prontos para desembarcar no projeto pessedista, estão: Gilberto Maynart (Maruim), Givanildo Costa (Salgado), Sandro de Jesus (Cristinápolis), Cristiano Viana (Simão Dias) e Fábio Costa (Arauá). Todos esses já fizeram sinalizações nos bastidores ou em falas públicas de apoio ao governador. Até o momento, apenas Dr. Saulo (Nossa Senhora de Lourdes) permanece neutro e parece aguardar a posição do partido.

Nos bastidores, há um clima de insatisfação persistente. Seja pela ausência franqueza no diálogo, seja pela insegurança política para enfrentarem o desafio de se comportarem como opositores ao governador.

Desde a derrota para o governo em 2022, Rogério se comportava como opositor ferrenho ao Governo Fábio, sempre incentivando sua base às críticas contundentes. Mas, nos últimos meses, essas críticas esfriaram a partir das posições do próprio Rogério, que a cada nova entrevista parecia mendigar por um candidato ao governo que pudesse lhe garantir uma vaga na disputa ao Senado.

Nesse ínterim, ele clamou por uma candidatura de Valmir e fez gestos de piedade a Fábio, que já avisou que não há espaço para ele na sua chapa.

Sem um candidato a governador para chamar de seu e cheio de insatisfações, o partido concentra suas forças para o Processo Eleitoral Democrático (PED), que definirá as presidências estaduais e municipais nos próximos quatro anos.