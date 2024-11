PREFEITOS ELEITOS DE SERGIPE PARTICIPAM DA 2ª EDIÇÃO DOS SEMINÁRIOS NOVOS GESTORES 2025-2028 EM BRASÍLIA

A Federação dos Municípios do Estado de Sergipe (FAMES), juntamente com prefeitos e prefeitas eleitos de Sergipe, marcou presença na 2ª edição dos Seminários Novos Gestores 2025-2028, promovidos pela Confederação Nacional de Municípios (CNM), que ocorreu nesta segunda-feira, 18, e terça-feira, 19, em Brasília.

O evento reuniu os novos gestores com o objetivo de capacitá-los para a gestão que se inicia em 2025.

Entre os principais temas debatidos nos seminários, destacaram-se as orientações sobre as primeiras ações para o início de mandato, a Reforma Tributária, as regras das leis de licitações e de proteção de dados, além da arrecadação municipal. As discussões visam equipar os novos gestores com ferramentas e conhecimentos essenciais para um desempenho eficaz em suas administrações.

O presidente da FAMES, Alan Andrelino, enfatizou a relevância da participação dos gestores nesses encontros. “É fundamental que os prefeitos e prefeitas estejam aqui para absorver o conhecimento e as melhores práticas que serão discutidas. A capacitação é um passo fundamental para garantir uma gestão mais eficiente e voltada para as necessidades da população”, destacou Alan.

A conselheira fiscal da CNM e vice-presidente da FAMES, Silvany Mamlak, também ressaltou a importância da união entre os gestores. “A participação dos gestores é que faz a força do municipalismo. Os municípios têm um papel fundamental e a CNM tem feito um trabalho direto com a pauta municipalista, independente de quem é sucessor ou novos gestores. Esta troca de experiências é muito importante”, afirmou Silvany.

O prefeito de Malhada dos Bois, Fábio, compartilhou sua motivação ao participar do seminário: “O município de Malhada dos Bois vem em busca de conhecimento e parcerias juntamente com a FAMES, para levar para o nosso município o conhecimento e melhor fazer gestão nesse município que tanto amo”, declarou.

Esses seminários são uma oportunidade para os novos gestores se conectarem com gestores de todo o Nordeste e aprenderem sobre melhores práticas na administração pública.

O presidente Alan lembra que o Encontro de Novos Gestores, promovido pela FAMES, vai acontecer nos dias 2 e 3 dezembro, no Del Mar Hotel. “A FAMES continua comprometida em apoiar seus filiados na busca por uma gestão mais eficiente e transparente, promovendo workshops, palestras e eventos que fomentem o desenvolvimento municipal”, pontuou Alan.

Texto e foto Innuve Comunicação