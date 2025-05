Prefeitos sergipanos agradecem apoio da Deputada Katarina aos municípios do Estado

A Marcha dos Prefeitos em Defesa dos Municípios, em Brasília, reuniu diversos gestores sergipanos. Muitos deles estiveram no gabinete da deputada federal Delegada Katarina (PSD/SE), onde foram recebidos pela parlamentar e puderam expor as demandas das cidades.

O prefeito de Muribeca, Mário de Sandra, levou algumas solicitações para a deputada e fez questão de expressar publicamente seu agradecimento pelo apoio e parceria com o município que ele administra.

“Fico sempre muito feliz em Brasília no gabinete da nossa deputada federal Katarina Feitoza. Já são mais de R$ 4 milhões investidos em Muribeca. Fico feliz em ter essa parceria com ela, que é, sem dúvida alguma, uma das melhores parlamentares do nosso estado”, ressaltou.

O prefeito Sandro de Jesus também esteve no gabinete da deputada e destacou os frutos que a parceria com a deputada Katarina já começa a render a Cristinápolis, no Sul sergipano.

“Estou aqui no gabinete da nossa deputada Katarina Feitoza passando para agradecer toda a parceria com o município e dizer ao povo que daqui sairão bons frutos. As emendas já estão encaminhadas, agora é só aguardar para que a gente continue trabalhando”, afirmou o prefeito.

Evandro Silva, prefeito de Monte Alegre, no sertão sergipano, também celebrou a parceria com a parlamentar. “A deputada Katarina muito tem ajudado nosso município, desde a gestão anterior, da prefeita Nena, até a atual. Ela já destinou cerca de R$ 9 milhões para que nos vestires pudéssemos trabalhar. Isso demonstra a preocupação da parlamentar não só com Monte Alegre, mas com todo o estado de Sergipe”, enfatizou.

Além desses três gestores, Delegada Katarina recebeu chefes do Executivo de diversas outras cidades de Sergipe, a exemplo de Poço Redondo, Pedra Mole, Boquim, Campo do Brito, Salgado e Telha, demonstrando uma atuação voltada, sobretudo, aos interesses de toda a população.

“Sabemos que muitos municípios sergipanos precisam das emendas parlamentares para ofertar alguns serviços e realizar obras, então nós procuramos sempre ouvir as demandas dos gestores e entender as reais necessidades dos municípios e da população, porque o objetivo desses recursos é exatamente chegar lá na ponta, na comunidade”, destacou Delegada Katarina, que segue fortalecendo a relação com os gestores municipais e reafirmando seu compromisso com o desenvolvimento de Sergipe.

Por: Ascom