Prefeitura de Aparecida é bem avaliada no Índice de Governança Municipal

O Conselho Federal de Administração publicou um levantamento que analisou o Índice de Governança Municipal entre as cidades sergipanas e Nossa Senhora Aparecida ficou na 11ª posição no grupo de municípios com até 20 mil habitantes.

Isso, só foi possível graças a uma administração comprometida com a lisura e a promoção de boas práticas de gestão e governança, o que não aconteceu nos últimos 8 anos de governo, onde o município teve contas rejeitadas e dívidas à pagar, porém, hoje, com 2 anos à frente da prefeitura, este governo esta conseguindo sanar todas elas.

A ferramenta é desenvolvida pelo Conselho Federal de Administração e analisa as bases de dados oficiais, onde cruzam informações e indicadores em várias áreas. O estudo foi elaborado a partir de dados secundários e considera áreas como saúde, educação, saneamento e meio ambiente, segurança pública, gestão fiscal, transparência, recursos humanos, planejamento e outras.

O IGM-CFA consiste em uma métrica da governança pública nos municípios brasileiros a partir de três dimensões: Finanças, Gestão e Desempenho. A média delas gera o IGM-CFA. Para ter mais detalhes do IGM-CFA 2021 basta acessar o site http://igm.cfa.org.br e clicar no Acesso Exclusivo. No portal, é possível ver o ranking completo dos oito grupos de municípios e ainda fazer comparações.

“É um satisfação muito grande perceber que nosso trabalho está sendo reconhecido, inclusive pelos órgãos de controle externo e que medem a efetividade de gestão pública. Mesmo diante das dificuldades enfrentadas, com o pós-pandemia até a oscilação de repasses federias, a gente vai elaborando políticas públicas com isonomia e transparência”, pontua a prefeita Jeane da Farmácia;.

Jeane faz questão de enfatizar que o resultado é fruto do trabalho árduo de todos que fazem parte da gestão. “Esse reconhecimento é fruto de muito trabalho, pautado pela transparência, eficiência e responsabilidade na administração dos recursos públicos. Desde o início da nossa gestão, priorizamos a busca pela excelência na prestação dos serviços e no desenvolvimento de projetos que impactem positivamente a vida dos nossos cidadãos. Esse reconhecimento é fruto do olhar sensível que temos por nosso povo”, salientou.

Por assessoria.