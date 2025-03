Prefeitura de Aracaju busca financiamento para adquirir ônibus elétrico

A Prefeitura de Aracaju enviou à Câmara Municipal um Projeto de Lei n. 108/2025 para obter financiamento destinado à compra de ônibus elétricos e à infraestrutura necessária para sua operação. O objetivo é modernizar o transporte público da cidade, tornando-o mais sustentável, eficiente e econômico.

Com os recursos, a Prefeitura pretende adquirir 30 ônibus elétricos, ao custo de R$ 3,6 milhões cada, totalizando R$ 109,2 milhões. Além disso, serão instalados 15 carregadores, no total R$ 2,9 milhões, e construída uma usina de energia solar no valor R$ 23,2 milhões para abastecer os veículos de forma sustentável. O restante do valor será utilizado na construção de um novo terminal elétrico e na adequação da rede elétrica da cidade.

A prefeita Emília Corrêa reforça a importância do investimento para oferecer um transporte público de qualidade à população. Segundo ela, é preciso ir além dos discursos e buscar soluções concretas para garantir dignidade no deslocamento dos cidadãos.

“Quem não quer a marca de ter o melhor transporte público do país? Quem não gostaria de deixar o carro em casa para ir ao trabalho de ônibus porque o serviço realmente funciona? Não podemos aceitar que isso seja apenas uma utopia. O povo precisa dessa melhoria”, pontua a prefeitura ao reafirmar que o desenvolvimento de uma cidade exige investimentos estruturantes, e em todo o país, estados e municípios recorrem a financiamentos para viabilizar grandes obras. “Aracaju não é uma ilha. Como qualquer capital que deseja crescer, precisa de recursos para modernizar sua infraestrutura. Esse financiamento não é um gasto, mas um investimento que trará benefícios diretos para a população, com um transporte mais eficiente, confortável e sustentável. Além disso, o projeto se paga ao longo dos anos, gerando economia e reduzindo impactos ambientais. Cidades que avançam não esperam recursos caírem do céu, elas planejam e buscam os meios necessários”, defende a prefeita.

Por que trocar os ônibus?

Hoje, um ônibus a diesel sem ar-condicionado custa cerca de R$ 1,1 milhão e consome aproximadamente R$ 24 mil por mês em combustível. Embora um ônibus elétrico tenha um custo inicial maior, seus gastos com energia são bem menores. Dessa forma, a economia gerada permitirá recuperar o valor investido em cerca de oito anos e dez meses. Como a vida útil dos elétricos pode chegar a 15 anos, eles ainda dariam retorno financeiro por mais seis anos e dois meses.

Benefícios para a população

Além da economia a longo prazo, a nova frota proporcionará mais conforto para os passageiros, já que os ônibus elétricos são mais silenciosos e menos poluentes. Com menos fumaça e ruído nas ruas, a qualidade do ar melhora, trazendo impactos positivos para a saúde da população.

Com essa iniciativa, Aracaju se alinha às cidades mais modernas do mundo, que já estão investindo em transporte público sustentável para melhorar a mobilidade e a qualidade de vida de seus cidadãos.

Foto: Ronald Almeida/Secom PMA