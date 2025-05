PREFEITURA DE ARACAJU: MAIS 11 VEÍCULOS CLIMATIZADOS, FROTA DOS “GELADINHOS” AUMENTA PARA 45 ÔNIBUS

A Prefeitura de Aracaju deu mais um passo no sentido de ampliar e renovar a frota de ônibus do transporte coletivo que circulam na capital. Na manhã desta terça-feira, 27, a prefeita Emília Corrêa entregou para a população mais 16 ônibus seminovos, sendo 11 com ar-condicionado e cinco sem ar-condicionado. A ação foi realizada no estacionamento em frente à Praça Laudelino Graciliano Mateus, na Orla da Atalaia.

Durante o evento, a prefeita destacou a importância desse investimento para melhorar a qualidade do transporte público. “Mais 16 ônibus entregues à população. São veículos seminovos e, no total, já temos 45 ônibus com ar-condicionado circulando no sistema de transporte público de Aracaju. Isso é muito importante. Essa é a resposta que a gente dá, essa importante entrega para a população, que tanto merece. E estão chegando ônibus elétricos, aguardem”, disse Emília Corrêa.

O superintendente da SMTT de Aracaju, Nelson Felipe, ressaltou que a chegada dos novos veículos faz parte do compromisso da gestão com a modernização do transporte coletivo da cidade. “Mais uma vez estamos entregando ônibus para a população, cumprindo a promessa da prefeita Emília Corrêa de transformar o transporte público de Aracaju. Estamos hoje entregando mais 16 ônibus seminovos e em excelentes condições. Isso mostra o compromisso da prefeita com a nossa população. Desta vez temos mais carros com ar-condicionado, totalizando agora 45 veículos climatizados. Nunca em Aracaju teve tantos ônibus assim com ar-condicionado dando conforto para os cidadãos. E em breve vamos trazer os ônibus elétricos”, declarou.

Os 16 ônibus seminovos que passam a circular a partir desta terça-feira vão rodar pelas linhas 001 (Augusto Franco / Bugio), 002 (Fernando Collor / Terminal DIA), 008 (Porto Sul / Bairro Industrial), 051 (Atalaia / Centro) e 200-2 (Circular Indústria e Comércio 2).

O diretor-executivo do Consórcio do Transporte Público Coletivo Intermunicipal da Região Metropolitana de Aracaju (CTM), Hector Raul Medeiros Vilela Coronado, explicou como foi feita a alocação dos veículos nas linhas. “A distribuição das linhas teve um sentido de atender a região da Aruana, na Zona de Expansão, que até o momento não tinha sido atendida. E principalmente com ônibus com ar-condicionado. O resto foi distribuído para as demais linhas, pulverizando a cidade, atendendo as demandas da população”, afirmou.

