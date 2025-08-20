Prefeitura de Aracaju confirma pagamento de todos os funcionários para sexta

A Prefeitura de Aracaju informa que todos os funcionários municipais terão seus salários pagos nesta sexta-feira (22).

Os servidores ativos, aposentados e pensionistas receberão seus vencimentos em dia, reforçando o compromisso da gestão com a valorização do funcionalismo público.

De acordo com a Prefeitura, o pagamento inclui todos os setores da administração municipal, sem distinção, e será realizado de forma integral.

Esta medida segue a política de compromisso financeiro da gestão municipal, que tem buscado regularidade nos pagamentos, mesmo diante de desafios econômicos enfrentados pelos municípios brasileiros.