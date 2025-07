Prefeitura de Aracaju define as linhas com ar-condicionado que vão circular em São Cristóvão, Socorro e Barra dos Coqueiros

A prefeita Emília Corrêa anunciou uma medida histórica para o transporte coletivo da capital, a expansão do serviço de ônibus com ar-condicionado, o popular Geladinho, para Nossa Senhora do Socorro, São Cristóvão e Barra dos Coqueiros.

O anúncio aconteceu durante a solenidade de entrega dos primeiros ônibus 100% elétricos de Aracaju, realizada na última sexta-feira, 27 de junho, faltava apenas à definição de rotas e linhas.

A iniciativa tem o objetivo de integrar de forma padronizada os veículos que circulam pela Grande Aracaju, beneficiando especialmente a população que circula diariamente entre os municípios, como é o caso dos estudantes da Universidade Federal de Sergipe (UFS), localizada em São Cristóvão. Para a prefeita Emília Corrêa, essa ação representa um passo importante para fortalecer a integração do transporte coletivo. “Essa medida representa mais do que uma ampliação de linhas, representa um gesto concreto de integração, respeito e cuidado com a população que circula diariamente entre as nossas cidades. Aracaju está de braços abertos para a Grande Aracaju”, afirmou a prefeita.

Para o superintendente da SMTT, Nelson Felipe, a ampliação do “Geladinho” e a renovação da frota com veículos modernos refletem uma nova concepção do transporte coletivo em Aracaju. “Esse anúncio representa um marco na história de Aracaju. O que a população precisa é de ônibus que atendam às suas necessidades. Ou seja, que os veículos possam transitar com conforto e segurança, onde a empresa dá a manutenção devida para que ele não quebre e deixe o passageiro no meio do caminho. E, contemplar os municípios da Grande Aracaju é beneficiar a população”, pontua Nelson Felipe.

Já para Hector Coronado, diretor-executivo do Consórcio de Transporte Metropolitano (CTM), a decisão da prefeita reforça uma gestão comprometida com a população e que rompe com a falta de diálogo que marcou o passado. “É um grande avanço para o consórcio a decisão da prefeita Emília, como presidente, de disponibilizar ônibus com ar-condicionado também para os municípios que fazem parte da Grande Aracaju. Isso demonstra uma postura participativa, em que ela mostra que há unidade no consórcio. Temos também uma preocupação evidente com a população em geral”, frisou.

“Sabemos que o subsídio já é realidade há vários anos em outras capitais, e infelizmente Aracaju foi uma das últimas a implementá-lo no transporte público, o que gerou um atraso considerável na modernização da frota, que chegou a ter uma idade média de 10,5 anos. Agora, com apenas seis meses de gestão e os investimentos possibilitados pelo subsídio, a frota já apresenta uma média de 7,5 anos. O consórcio tem discutido essa necessidade com os municípios, evidenciando os avanços significativos que Aracaju vem conquistando”, analisa Hector Coronado.

O prefeito da Barra dos Coqueiros, Airton Martins, informou que será importante para a população a chegada desses ônibus mais confortáveis. “A colocação de ônibus com ar-condicionado em linhas que atendam a Barra dos Coqueiros foi uma demanda que levamos à SMTT de Aracaju e ficamos felizes de ver que a população do nosso município também contará com esses veículos mais modernos e confortáveis. Vamos continuar buscando melhorar cada vez mais o transporte público”, afirmou o prefeito.

Já o prefeito de Nossa Senhora do Socorro, Samuel Carvalho, citou a melhoria do transporte para os moradores da região. “Ficamos contentes com a expansão das rotas atendidas pelos ônibus com ar-condicionado, que proporcionam mais conforto para os usuários do transporte coletivo. Parabenizo a prefeita Emília Correa pela iniciativa, e reforço que seguiremos em diálogo para fortalecer o Consórcio do Transporte Metropolitano e viabilizar outras melhorias que atendam toda a Grande Aracaju”, enfatizou.

Confira as linhas que serão contempladas com ônibus climatizados:

Nossa Senhora do Socorro

Linha 302 – Conjunto Jardim / Zona Oeste;

Linha 305 – Parque dos Faróis / Zona Oeste;

Linha 704 – Conjunto Jardim / Mercado via Osvaldo Aranha;

Linha 705 – Parque dos Faróis / Mercado via Osvaldo Aranha;

Linha 007 – Fernando Collor / Atalaia;

Linha 020 – Piabeta / Avenida Rio de Janeiro;

Linha 040 – Marcos Freire II / D.I.A.;

Linha 602 – Albano Franco / Mercado.

Barra dos Coqueiros

Linha 021 – Barra dos Coqueiros/ Centro;

Linha 609 – Atalaia Nova/ Mercado;

Linha 610 – Litoral Norte/ Mercado;

Linha 610 – Barra dos Coqueiros/ Mercado.

Foto: Diane Queiroz/PMA