PREFEITURA DE ARACAJU E GOVERNO DE SERGIPE DEFINEM PARCERIA PARA REVITALIZAÇÃO DO CENTRO DA CAPITAL

A prefeita de Aracaju, Emília Corrêa, recebeu, nesta sexta-feira (04), o secretário especial de Planejamento, Orçamento e Inovação de Sergipe, Júlio Filgueira, para definir uma parceria estratégica entre o Município e o Governo do Estado com foco na revitalização do Centro da capital.

O encontro abordou a criação de um instrumento de governança tripartite, envolvendo município, Estado e terceiro setor, para coordenar ações voltadas à revitalização do Centro, com a participação da sociedade civil. Também foi discutida a realização de um seminário para envolver a população no debate sobre a região, além da elaboração de um inventário detalhado dos espaços e estruturas existentes no local.

A prefeita de Aracaju, Emília Corrêa, destacou que, com a parceria, será possível acelerar ainda mais os avanços relacionados ao Centro da capital. “Tudo que foi discutido aqui são propostas de interesse comum entre prefeitura e Estado, e que fazem parte do nosso programa de governo. Temos buscado essas parcerias, e esse alinhamento é fundamental. Acredito que a união de esforços certamente nos fará progredir em áreas como turismo, mobilidade e infraestrutura dessa região”, afirmou.

A administração municipal tem se comprometido em tornar o Centro uma região ainda mais atrativa. Nos primeiros dias de gestão, a prefeita Emília Corrêa instituiu a Zeladoria do Centro, incluiu a região nas celebrações dos 170 anos da cidade e também garantiu que a programação do Forró Caju será ampliada para outros pontos, além dos tradicionais shows na Praça dos Mercados Centrais, promovendo a descentralização das atividades e fortalecendo o vínculo da cidade com sua área histórica.

Parceria

De acordo com o secretário do Planejamento de Sergipe, Júlio Filgueira, o objetivo do Estado é estabelecer uma agenda unificada sobre a revitalização urbana e arquitetônica do centro. “Há vários temas que estão sob coordenação da Seplan e nós há algumas semanas estamos com essa demanda para poder fazer um primeiro estreitamento, conhecer as equipes, falar da nossa disposição e a disposição do governador Fábio Mitidieri de trabalhar conjuntamente com a prefeitura”, disse.

O secretário de Planejamento, Orçamento e Gestão de Aracaju, Thyago Silva, explicou que algumas ações já estão sendo desenvolvidas pela Prefeitura e serão somadas ao trabalho do Estado. “Como o censo da atividade econômica do Centro, realizado pela Secretaria Municipal do Desenvolvimento Econômico e Inovação, além do levantamento dos imóveis feito pela Secretaria Municipal da Fazenda”, concluiu.

Foto: Ronald Almeida/PMA