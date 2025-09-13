Prefeitura de Aracaju entrega de veículos e fortalece o trabalho social de instituições não governamentais

A Prefeitura Municipal de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da Família e da Assistência Social (Semfas), realizou, nesta sexta-feira, 12, a solenidade oficial de entrega de veículos destinados a instituições da sociedade civil.

A iniciativa tem o objetivo de fortalecer o trabalho social desenvolvido por entidades não governamentais que atuam em prol da população em situação de vulnerabilidade social na capital sergipana.

No estacionamento do Centro Administrativo Prefeito Aloísio Campos, a prefeita Emília Corrêa discursou sobre o significado dos veículos na prática. “Não são apenas carros sendo entregues. É um esforço pela saúde e pelo bem-estar de quem mais precisa. Dentro desses carros vai ter gente sendo salva, sendo aliviada por causa do deslocamento, do conforto e da facilidade em logísticas que o carro traz. E isso move meu coração e me enche de vontade de trabalhar mesmo diante de tantas adversidades”, afirmou.

A ação beneficiou cada uma das três instituições escolhidas com um carro zero quilômetro: o Externato São Francisco de Assis recebeu um Fiat Cronos, no valor de R$ 103.500,00; a Associação de Apoio ao Adulto com Câncer do Estado de Sergipe (AAACASE) recebeu um Fiat Toro Volcano, no valor de R$ 224.000,00, e o Lar Infantil Cristo Redentor (LICRE) recebeu um Fiat Strada, no valor de R$ 105.000,00. Juntos, os automóveis somam R$ 432.500,00.

“Para nós, ter esse veículo significa ter independência“, definiu Elienai Santos, do Licre. A Irmã Flávia Pereira, do Externato São Francisco de Assis, contou que a instituição recebe muitas doações e o veículo vai agilizar o transporte. “É uma glória e uma honra muito grande poder estar recebendo isso hoje”, celebrou. Já Robinson Werneck, gerente da AAACASE, revelou que o carro novo vai “auxiliar na parte da entrega de cesta básicas, na locomoção de pacientes assistidos para hospitais e para as clínicas de Aracaju e também no interior do estado”.

A aquisição dos veículos foi viabilizada por meio de recursos provenientes de emendas parlamentares destinadas pelo senador Alessandro Vieira e pelo ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Márcio Macedo, quando ele ainda era deputado federal.

“O sentimento é de atender quem precisa. A gente entra na política para isso, para atender aquela população mais carente e o trabalho da assistência social é fundamental”, disse o senador Alessandro Vieira. Segundo ele, já são mais de 10 milhões em emendas parlamentares destinadas ao eixo de assistência social em Aracaju. “São vários equipamentos que estão sendo construídos, ordens de serviço já foram dadas pela prefeita Emília e isso, ao longo deste ano e no começo do próximo, vai resultar em melhor prestação de serviço para a população mais carente”, concluiu.

Segundo a secretária da Família e da Assistência Social, os trâmites das emendas foram encaminhados pela secretaria com antecedência e planejamento. “A secretaria tem todo o trabalho de fazer licitação, contratos, toda a parte burocrática da entrega dos veículos para as instituições que os parlamentares escolheram. Eles estão sendo entregues licenciados, plotados e completamente prontos para serem usados imediatamente. Não é favor da secretaria, mas sim um dever. Lutamos para que esse recurso não fosse perdido e fosse disponibilizado para essas entidades”, explicou a secretária.

Durante a solenidade, Emília Corrêa também destacou a importância das emendas parlamentares no poder público. “As emendas são extremamente importantes para a gestão e, se a gente não ficar atento e acelerar os processos na raça e com vontade de entregar, pode perder. Gestões anteriores deixavam para trás essas coisas tão importantes”, pontuou.

Encerrando a solenidade, o termo de cessão e uso dos veículos foi assinado pela prefeita e, na sequência, a entrega oficial das chaves foi feita aos representantes Elienai Santos (Lar Infantil Cristo Redentor), Irmã Flávia Pereira (Externato São Francisco de Assis), e Robinson Werneck (AAACASE).

Presenças

Além da secretária Simone Valadares (Semfas), prestigiaram a solenidade os representantes das secretarias e órgãos vinculados à Prefeitura: Itamar Bezerra (Segov), Dilermando Júnior (Semde), Aquiles Silveira (Sejesp), Fábio Uchôa (Sempi), Deyse Gois Prado (representando a Semed), Sidney Thiago (Semfaz), Fábio Andrade (Setur), Nelson Felipe (SMTT) Ricardo Silva (GMA) Roseneide Araújo (Procon), Hunaldo Mota (PGM).

Também estiveram presentes o deputado estadual Georgeo Passos, os vereadores Pastor Diego e Lúcio Flávio, o diretor-executivo do Consórcio do Transporte Público Coletivo Intermunicipal da Região Metropolitana de Aracaju (CTM) Hector Medeiros, e o conselheiro municipal de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência de Aracaju (CMDPCD) Luiz Carlos da Silva.

Foto: Karla Tavares/Secom PMA

